В воскресенье утром туман, днем рекорды тепла

Ночью и утром образуется дымка, местами густой туман, который в некоторых регионах, в основном на востоке страны, не рассеется до полудня.

Температура воздуха ночью понизится до +5..+10 градусов, местами на востоке - до +2..+4 градусов. Днем температура воздуха составит +14..+19 градусов, в Курземе - до +21 градуса.

В Риге также ожидается солнечное воскресенье, утром возможен туман. Температура воздуха на рассвете составит +9 градусов, днем воздух прогреется до +18..+19 градусов.