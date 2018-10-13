Чакша пожелала следующему министру здравоохранения ''быть сильным духом''

Чакша считает, что следующему главе Минздрава не следует менять приоритеты, а продолжать работу по уменьшению очередей к врачам, повышению оплаты труда медиков, снижению цен на лекарства и повышению качества медицинских услуг.

Она напомнила, что избрана в Сейм, поэтому в случае, если не сможет продолжить работу на посту главы Минздрава, продолжит работу в качестве депутата.