Допрос, пытки и убийство саудовского журналиста записались на его часы Apple Watch

Допрос, пытки и момент убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги (другие варианты написания фамилии - Хадкажди, Хашукджи, Кашикчы), пропавшего после посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, записались на его Apple Watch. Об этом пишет проправительственная турецкая газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, перед посещением консульства Хашогги оставил своей невесте iPhone и перевел часы Apple Watch в режим записи. Смартфон синхронизировался с часами. В результате аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на iPhone и затем автоматически загружена на приложение Apple iCloud, передает содержание статьи РИА "Новости".
Sabah сообщает, что представители саудовской разведки заметили часы на руке журналиста и попытались стереть данные с них, используя отпечатки пальцев Хашогги, и отчасти преуспели, но некоторые записи сохранились.
11 октября американская газета The Washington Post, колумнистом которой был Хашогги, сообщила, что представители турецких властей уведомили коллег в США о наличии видео- и аудиозаписей, свидетельствующих об убийстве и расчленении журналиста саудовскими спецслужбами в здании генконсульства арабского королевства, передает Newsru.com.
По словам источников газеты, на записи слышен голос Хашогги и голоса мужчин, говорящих по-арабски. "Слышно, как его допрашивают, пытают, а затем убивают", - сообщил один из собеседников WP. Судя по последним данным, когда Хашогги вошел в здание консульства, на него напали и завязалась борьба, пишет Русская служба ВВС.
Источник в турецких спецслужбах подтвердил BBC Arabic существование аудио- и видеозаписей. Неясно, слышал ли или видел их кто-то из турецких официальных лиц. Один из ведущих колумнистов Кемель Озтюрк, которого считают близким к турецкому правительству, также заявил, что есть видео, на котором запечатлен момент убийства Хашогги.
Турецкое телевидение уже демонстрировало записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как журналист заходит в консульство. Кроме того, турецкие СМИ публиковали фото и видео прибытия в Турцию предполагаемого "отряда убйиц" Хашогги из 15 человек, которых в стране считают сотрудниками саудовской разведки. По данным прессы, в команде был полковник саудовской разведки Махер Мутреб, а также патологоанатом. Отряд прибыл в Стамбул за несколько часов до исчезновения Хашогги и отбыл вскоре после него.