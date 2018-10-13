Допрос, пытки и убийство саудовского журналиста записались на его часы Apple Watch

По данным издания, перед посещением консульства Хашогги оставил своей невесте iPhone и перевел часы Apple Watch в режим записи. Смартфон синхронизировался с часами. В результате аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на iPhone и затем автоматически загружена на приложение Apple iCloud, передает содержание статьи РИА "Новости".

Sabah сообщает, что представители саудовской разведки заметили часы на руке журналиста и попытались стереть данные с них, используя отпечатки пальцев Хашогги, и отчасти преуспели, но некоторые записи сохранились.

11 октября американская газета The Washington Post, колумнистом которой был Хашогги, сообщила, что представители турецких властей уведомили коллег в США о наличии видео- и аудиозаписей, свидетельствующих об убийстве и расчленении журналиста саудовскими спецслужбами в здании генконсульства арабского королевства, передает Newsru.com.

По словам источников газеты, на записи слышен голос Хашогги и голоса мужчин, говорящих по-арабски. "Слышно, как его допрашивают, пытают, а затем убивают", - сообщил один из собеседников WP. Судя по последним данным, когда Хашогги вошел в здание консульства, на него напали и завязалась борьба, пишет Русская служба ВВС.

Источник в турецких спецслужбах подтвердил BBC Arabic существование аудио- и видеозаписей. Неясно, слышал ли или видел их кто-то из турецких официальных лиц. Один из ведущих колумнистов Кемель Озтюрк, которого считают близким к турецкому правительству, также заявил, что есть видео, на котором запечатлен момент убийства Хашогги.