В РПЦ грозят Константинополю "жестким ответом" из-за автокефалии УПЦ

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион также заявил, что РПЦ предпримет конкретные шаги из-за решения синода Вселенского (Константинопольского) патриархата отменить действие синодального указа 1686 года о праве Московского патриарха назначать киевского митрополита, а также из-за снятия анафемы с главы самопровозглашенного Киевского патриархата Украинской православной церкви Филарета (Денисенко) и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария (Малетича).

"Константинопольский патриарх Варфоломей признал лидеров раскола, легитимизовал тем самым раскол, который существовал более четверти века, и, следовательно, сделал для нас невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом", - отметил иерарх в эфире одного из федеральных каналов, отвечая на вопросы журналистов.

По словам митрополита Илариона, вопрос о разрыве связей с Константинополем будет обсуждаться на Священном синоде РПЦ, передает Deutsche Welle.