Сб, 13.10.2018
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NYT: зять Трампа годами не платил федеральные налоги

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ФОТО: Reuters / Scanpix

Джаред Кушнер, бизнесмен и зять американского президента Дональда Трампа, с 2009 по 2016 год скорее всего уклонялся от уплаты от федеральных налогов. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальные документы, которые оказались в распоряжении издания.

В газете рассказали, что состояние Кушнера составляет $324 млн, однако он «практически» не платил федеральных налогов. По данным издания, Кушнер годами использовал схему с использованием амортизационных выплат.

Она позволяла составлять правдоподобные налоговые отчеты, однако фактически Кушнер и связанные с ним компании ничего не теряли, передает Gazeta ru.

Ранее издание BuzzFeed сообщало, что Кушнер удалял негативные статьи в своей газете в обход редакторов.

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