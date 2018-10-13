NYT: зять Трампа годами не платил федеральные налоги

Джаред Кушнер, бизнесмен и зять американского президента Дональда Трампа, с 2009 по 2016 год скорее всего уклонялся от уплаты от федеральных налогов. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальные документы, которые оказались в распоряжении издания.