Вс, 14.10.2018
"Словно тебя переехал поезд", "грудь кажется квадратной", "есть ощущение, что она где-то практически на шее" - это лишь малая часть высказываний очнувшихся после увеличения груди. Эрика Сташкевич, журналист TVNET
  • TVNET Rus
  • Спорт
  • Футбол
  • Сборная Латвии забила свой первый гол в Лиге Наций, но победить так и не смогла

Сборная Латвии забила свой первый гол в Лиге Наций, но победить так и не смогла

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Сборная Латвии по футболу у себя дома сыграла вничью с Казахстаном (1:1) в рамках группового раунда Лиги Наций. Матч проходил на стадионе "Даугава" в Риге.

Обе сборные матч начали в активном темпе, но ни одна из команд не сумела создать опасных моментов у ворот противника. Счёт в матче был открыт на 16-й минуте — Бахтиёр Зайнутдинов в падении направил мяч в ворота нашей сборной. Мяч сначала отскочил от его головы, затем попал в левую руку и пересёк линию ворот. Латвийские футболисты начали упрашивать судью, чтобы он не засчитывал взятия ворот, но арбитр был не преклонен — 0:1.

После взятия ворот инициатива перешла к казахским футболистам, которые создали ещё несколько опасных моментов, но забить второй гол так и не смогли. Несмотря на то, что преимущество было на стороне Казахстана, сборная Латвии сумела сровнять счёт — на 40-й минуте, после отличной передачи Виталия Максименко, Каспарс Дубра головой скинул мяч на Артура Карашаускаса, который хладнокровно расправился с вратарём — 1:1.

Вторая половина встречи также началась с доминирования казахской сборной, но латвийские футболисты грамотно оборонялись и не позволили сопернику создать голевые моменты. В самой концовке встречи у Казахстана появилась отличная возможность вырвать победу, но на месте оказался наш голкипер, который отразил удар Макима Федина.

На данный момент сборная Латвии не сумела одержать ни одной победы в Лиге Наций. Сегодняшний матч стал первым, в котором нашей команде удалось поразить ворота соперника. Таким образом, после трёх матчей сборная Латвии, Андорры и Казахстана имеют в своём активе 2 очка, а возглавляет группу Грузия - 9 очков.

В следующем матче сборная Латвии сыграет с лидером группы Грузией. Встреча состоится 16 октября в Риге.

Результаты остальных матчей Лиги Наций:

Читать также

Актуально

НАВЕРХ