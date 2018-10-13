Сборная Латвии забила свой первый гол в Лиге Наций, но победить так и не смогла

Сборная Латвии по футболу у себя дома сыграла вничью с Казахстаном (1:1) в рамках группового раунда Лиги Наций. Матч проходил на стадионе "Даугава" в Риге.
Обе сборные матч начали в активном темпе, но ни одна из команд не сумела создать опасных моментов у ворот противника. Счёт в матче был открыт на 16-й минуте — Бахтиёр Зайнутдинов в падении направил мяч в ворота нашей сборной. Мяч сначала отскочил от его головы, затем попал в левую руку и пересёк линию ворот. Латвийские футболисты начали упрашивать судью, чтобы он не засчитывал взятия ворот, но арбитр был не преклонен — 0:1.
После взятия ворот инициатива перешла к казахским футболистам, которые создали ещё несколько опасных моментов, но забить второй гол так и не смогли. Несмотря на то, что преимущество было на стороне Казахстана, сборная Латвии сумела сровнять счёт — на 40-й минуте, после отличной передачи Виталия Максименко, Каспарс Дубра головой скинул мяч на Артура Карашаускаса, который хладнокровно расправился с вратарём — 1:1.
Вторая половина встречи также началась с доминирования казахской сборной, но латвийские футболисты грамотно оборонялись и не позволили сопернику создать голевые моменты. В самой концовке встречи у Казахстана появилась отличная возможность вырвать победу, но на месте оказался наш голкипер, который отразил удар Макима Федина.
На данный момент сборная Латвии не сумела одержать ни одной победы в Лиге Наций. Сегодняшний матч стал первым, в котором нашей команде удалось поразить ворота соперника. Таким образом, после трёх матчей сборная Латвии, Андорры и Казахстана имеют в своём активе 2 очка, а возглавляет группу Грузия - 9 очков.
В следующем матче сборная Латвии сыграет с лидером группы Грузией. Встреча состоится 16 октября в Риге.
Результаты остальных матчей Лиги Наций:
⚡️ Итоги пятницы: успех Бельгии, ничья в Хорватии, победы Беларуси и Молдовы ⚡️— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 12, 2018
Все результаты ➡️ https://t.co/QMyEWZnirY #ЛигаНаций pic.twitter.com/98fx1cyCaV