Театральный художник из Грузии Георгий Месхишвили, вероятно, самый титулованный сценограф, когда-либо работавший с Рижским русским театром им. Мих. Чехова. "Моя прекрасная леди" вторая его работа в нашем театре. Первой была совершенно блистательная "Ханума".
Русский TVNET не мог пропустить счастливый случай. И напросился на интервью. Тем более, что и на предшествовавшей премьере пресс-конференции именитый мастер сказал, что и с режиссером Аллой Сигаловой и с постановочной командой нашего театра он всегда работает с удовольствием. И, если судьбе будет угодно, приедет к нам как-нибудь еще.
И слова эти - не просто дань вежливости. Ведь мэтр не скрывал, что были в его долгой творческой биографии и такие театра и постановки, о которых даже и вспоминать не хочется...
Наш разговор состоялся перед самой премьерой, а сразу после Георгий Месхишвили уезжал: в Грузии приближалось открытие международной Тбилисской биеннале сценографии, в которой участвует и проект его студентов.
А не за горами уже и его персональная выставка в Кельне, на которой он предстанет не как театральный художник, но как живописец. Должность главного художника Грузинского театра оперы и балета, мэтр совмещает с занятием живописью и преподаванием.
Сценографии (и не только!..) Георгий Месхишвили учит мечтающую о театре молодежь в собственной Школе дизайна, созданной им на родине, в Тбилиси, после 20 лет преподавания в университете Дартмунда (США).
- Во-первых, спасибо огромное Вам с режиссером Аллой Сигаловой за премьеру - очень красивый, элегантный, с легким дыханием спектакль!.. И Георгий, скажите, почему люди так любят сказки?..
- В сказках мы отходим от действительности... Ведь "Моя прекрасная леди" - это та же история Золушки, а Золушка родом из итальянских сказок, есть и опера Россини. Это же нормальная мечта человеческая: из ничего кем-то стать... Просто некоторые люди ничего не делают для этого, а некоторые делают, трудятся очень много.
- Но ведь в жизни так тоже бывает - вдруг... Счастливый случай...
- Знаете, для этого надо иметь американские мозги. Есть такая американская реклама, в которой гараж, как американская мечта. Билл Гейтс собрал свой первый компьютер в гараже, Форд - или кто-то другой? - сделал в гараже свою первую машину...
- Пример для подражания?.. А вот мы говорим порой, что молодым - слишком трудно, что социальные лифты в обществе не работают.
- Сейчас время молодых! Я очень много имею дела с молодыми, могу судить. Поколение 50 - 60-летних не имеет необходимых навыков, многие остались за бортом, они не знают компьютера, не знают новых технологий. Что поделаешь, когда рушатся империи, многие под их обломками оказываются.
А молодежь знает, что без этого никуда на работу не попадешь. Вот у нас в Тбилиси в банках работают совершенно молодые люди, они прошли обучение, знают компьютеры и технологии, умеют общаться с клиентами. И будущее за молодыми - лет через десять, если ничего не случится они будут все решать.
- Вы преподавали американским студентам, а сейчас работаете с грузинскими... Разница есть между ними?
- Огромная разница!..
Американцы платят сумасшедшие деньги за обучение, они хотят все от тебя получить. А наши... иногда они даже вопрос тебе боятся задать. А ведь я принимаю только тех, кто уже имеет высшее образование.
- А почему так?
- Потому что они учились в высших учебных заведениях, где до сих пор работает советская система: профессор говорит, а студенты сидят, им надо только лекции слушать. Вот они и боятся задавать вопросы...
- Может быть, они робеют, потому что перед ними такой мэтр, который со всеми театральными гениями ХХ века и нашего времени работал?
- Нет, это просто менталитет такой. А ведь если тебе повезет, выпадет шанс в современном проекте работать, ты должен быть к этому готов. Два раза тебя не пригласят и не попросят.
- А что современный художник в театре должен знать и уметь? Без чего ему не обойтись?
- Воображение нужно.
- Этому можно научить?
- Конечно. Мы делаем вместе проект, обсуждаем со студентами один вариант, второй, говорим, почему так, почему ты именно это делаешь, обсуждаем варианты... Начинает работать воображение. И еще говоришь: надо вот эти книги изучить, потому что тебе не хватает материала, и так далее...
Воображение больше всего развито у маленьких детей, а потом школа, институт, они это воображение убивают. Поэтому у меня совершенно другая система, по ней я преподавал в Америке, по ней же сейчас преподаю в Грузии. И я говорю: забудьте, где вы находитесь, в какой стране. Здесь и сейчас вы будете учиться так, как я вам говорю.
- А самые главные принципы Ваши в работе со студентами?
- Каждый должен понять про себя, что он собой представляет и чего хочет. Студенты пока не знают.
Современный художник в театре должен знать и живопись, и театральное искусство, музыку, архитектуру, историю древнюю - Греция, Рим, Возрождение, история своей страны...
- То есть надо быть весьма эрудированным человеком?..
- Все, кого я знал из великих художников театральных - все они были глубоко образованные люди - Кочергин, Боровский... А когда художник - человек неинтересный, он приходит к режиссеру и ему нечего предложить, он ничего не знает. Да, он сделает технический макет, в котором все правильно и хорошо... Но это же не искусство!..
Вот посмотрите, почему многие художники моего поколения остались не у дел. Сначала какой-то маленький успех был, но человек не развивался, не рос, и вот... не у дал.
Своим студентам в Тбилиси я не преподаю только сценографию. Одни занимаются модой - детской модой, есть студент, который в кино работает, другой - в дизайне, и так далее. Ведь никто не знает, куда потом жизнь приведет.
Я ведь тоже не начинал как театральный художник, я учился живописи, но в советское время заработать живописью было довольно сложно.
- А как оказались в театре?
- В театрах были друзья, знакомые, знакомые родителей. Мои родители архитекторы, друзья у них были режиссеры. И когда я болтался без дела, предложили мне попробовать.
И я даже помню спектакли, которые сделал в русском и грузинском ТЮЗе - сделал "Дюймовочку", "Снежную королеву"... И как это обычно бывает - кто-то заметил, и - дальше пошло-поехало...
Потом я работал со многими режиссерами. Хотя в процессе работы круг обычно сужается... Три-четыре режиссера остаются, с которыми у тебя полное взаимопонимание
- Вы ведь много лет работали с Робертом Стуруа - и в Тбилиси, в театре Шота Руставели, и в Москве... Ваш тройственный союз - режиссер Роберт Стуруа, композитор Гиа Канчели и Вы - для многих это заранее знак качества будущего спектакля... Кого еще назовете?
- Мы много работали с Темуром Чхеидзе, и сейчас с ним обсуждаем новую работу. Был очень хороший в Опере у нас очень хороший грузинский режиссер, мой друг, имя его вам ничего не скажет...
С Аллой Сигаловой мы давно знакомы, работали и вместе с Романом Козаком, очень талантливый режиссер, к сожалению он рано ушел. Очень многих, с кем я работал, к сожалению, уже нет в живых...
Вообще я не люблю работать с режиссерами, которые много болтают.
- Вот Вы вернетесь в Тбилиси, что-то расскажете, наверное, своим студентам о рижской премьере, о работе над спектаклем "Моя прекрасная леди"? Что вы им скажете?
- Не очень-то я про свои работы рассказываю... Учу их по другому, мы работаем над проектами. Но фотографии декораций спектакля "Моя прекрасная леди" я им покажу.
Ведь студенты видели мои макеты, сейчас им покажу, что в итоге получилось: как выглядят декорации для зрителей и как с изнанки, чтобы студенты видели, как все тщательно сделано.
(Окончание следует).
Далее в разговоре с Георгием Месхишвили речь пойдет о разнице между Ригой и Тбилиси, о круге чтения художника и его студентов, а также о грузинской ментальности, которая в театре иногда мешает зрителям понять поступки чеховских героев...