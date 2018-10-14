- Огромная разница!..



Американцы платят сумасшедшие деньги за обучение, они хотят все от тебя получить. А наши... иногда они даже вопрос тебе боятся задать. А ведь я принимаю только тех, кто уже имеет высшее образование.

- А почему так?

- Потому что они учились в высших учебных заведениях, где до сих пор работает советская система: профессор говорит, а студенты сидят, им надо только лекции слушать. Вот они и боятся задавать вопросы...



- Может быть, они робеют, потому что перед ними такой мэтр, который со всеми театральными гениями ХХ века и нашего времени работал?



- Нет, это просто менталитет такой. А ведь если тебе повезет, выпадет шанс в современном проекте работать, ты должен быть к этому готов. Два раза тебя не пригласят и не попросят.



- А что современный художник в театре должен знать и уметь? Без чего ему не обойтись?

- Воображение нужно.

- Этому можно научить?



- Конечно. Мы делаем вместе проект, обсуждаем со студентами один вариант, второй, говорим, почему так, почему ты именно это делаешь, обсуждаем варианты... Начинает работать воображение. И еще говоришь: надо вот эти книги изучить, потому что тебе не хватает материала, и так далее...



Рижский русский театр им. Мих. Чехова, сцена из спектакля "Моя прекрасная леди" ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET



Воображение больше всего развито у маленьких детей, а потом школа, институт, они это воображение убивают. Поэтому у меня совершенно другая система, по ней я преподавал в Америке, по ней же сейчас преподаю в Грузии. И я говорю: забудьте, где вы находитесь, в какой стране. Здесь и сейчас вы будете учиться так, как я вам говорю.



- А самые главные принципы Ваши в работе со студентами?



- Каждый должен понять про себя, что он собой представляет и чего хочет. Студенты пока не знают.



Современный художник в театре должен знать и живопись, и театральное искусство, музыку, архитектуру, историю древнюю - Греция, Рим, Возрождение, история своей страны...



- То есть надо быть весьма эрудированным человеком?..



- Все, кого я знал из великих художников театральных - все они были глубоко образованные люди - Кочергин, Боровский... А когда художник - человек неинтересный, он приходит к режиссеру и ему нечего предложить, он ничего не знает. Да, он сделает технический макет, в котором все правильно и хорошо... Но это же не искусство!..



Вот посмотрите, почему многие художники моего поколения остались не у дел. Сначала какой-то маленький успех был, но человек не развивался, не рос, и вот... не у дал.

Своим студентам в Тбилиси я не преподаю только сценографию. Одни занимаются модой - детской модой, есть студент, который в кино работает, другой - в дизайне, и так далее. Ведь никто не знает, куда потом жизнь приведет.