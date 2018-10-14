Тьерри Анри назначен главным тренером "Монако"

Бывший нападающий сборной Франции и лондонского "Арсенала" Тьерри Анри стал главным тренером футбольного клуба "Монако". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
📄@ThierryHenry nommé entraîneur de l’AS Monaco— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 13, 2018
Communiqué ➡ https://t.co/yp900aiWDT#ForeverMonaco pic.twitter.com/VVNaiI1xFL
Ранее 41-летний Анри был ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, который довёл красных дьяволов до бронзовых медалей на минувшем чемпионате мира в России.
На посту главного тренера "Монако" Анри заменил португальского специалиста Леонарду Жардима, который был уволен в прошлый четверг. Под управлением португальца "Монако" крайне неудачно стартовал в чемпионате Франции и на данный момент занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. "Монако" станет первым клубом в карьере Анри, где он будет работать в роли главного тренера.
"Я очень рад вернуться в "Монако" и готов к новым вызовам, - после назначения сказал Тьерри Анри.
Француз провёл блестящую карьеру футболиста, которая началась именно в "Монако". Тьерри Анри играл за французскую команду с 1994 по 1999 год, затем перебрался в туринский "Ювентус", но вскоре перешёл в "Арсенал", став настоящей легендой лондонского клуба. В составе "канониров" Анри дважды побеждал в чемпионате Англии, трижды становился обладателем Кубка Англии, а в 2006 году помог команде дойти до финала Лиги Чемпионов. Француз является самым результативным бомбардиром "Арсенала" за всю историю — на его счету 174 мяча.
В составе сборной Франции Анри становился чемпионом мира (1998) и чемпионом Европы (2000). Несмотря на то, что он завершил карьеру в сборной в 2010 году,
Тьерри Анри по сей день остается лучшим бомбардиром в истории французской сборной (51 гол).