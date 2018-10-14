Россия сильнее Турции, Голландия громит немцев, первая в истории победа Гибралтара

В очередных матчах группового раунда Лиги Наций сборная России у себя дома обыграла Турцию, Голландия разгромила Германию, а Гибралтар одержал первую победу в своей истории. Коротко о главных матчах.
Сборная России на стадионе "Фишт" в Сочи принимала сборную Турции. Подопечные Станислава Черчесова начало матча провели на половине поля соперника. У российских футболистов шла игра и они играли красиво, не стесняясь идти в обводку, демонстрировать дриблинг и бить с разных дистанций.
Россия выдала хороший первый тайм и забила достаточно быстрый гол — на 20-й минуте после розыгрыша углового Роман Роман Нойштедтер открыл счёт в матче, а также своим голам за сборную.
Roman Neustadter Goal Russia 1-0 Turkey #RUSTUR pic.twitter.com/ElTZea7HaU— Ronny (@kingronnyy) October 14, 2018
Во втором тайме, а именно на 71-й минуте, на поле появился Денис Черышев — один из лидеров сборной России на минувшем чемпионате мира. Уже восемь минут спустя Черышев, после передачи Головина, в одно касание левой ногой отправил мяч в ворота турецкой сборной и установил окончательный счёт в матче — 2:0.
Черышев всегда делает красиво! Голевая на счету Головина 👏#РоссияТурция 2-0 pic.twitter.com/eFsc61n4c1— 1хСтавка (@1xstavka) October 14, 2018
На данный момент россияне уверенно возглавляют свою группу, имея в своём активе 7 очков. Следом идёт Турция (3 очка) и Швеция (1 очко). В заключительном туре подопечные Черчесова сыграют на выезде против Швеции. Россиянам достаточно не проиграть, чтобы с первого места поднять в группу уровнем выше. Матч против Швеции пройдёт 20 ноября.
Во вчерашних матчах в Лиге Наций, стоит отметить неожиданно уверенную победу сборной Голландии над Германией (3:0).
Это при том, что подопечные Йоахима Лева начали активнее. Правда, "оранжевые" быстро приноровились к игре немецкой сборной и смогли перехватить инициативу.
Первый тревожный звоночек прозвучал на 30-й минуте матча, когда Бабел пробил в перекладину, застав врасплох Нойера, который не смог помешать Ван Дейку перенаправить мяч в ворота.
Van dijk goal for the Netherlands 🔶️ pic.twitter.com/GqBGoZuQ7V— Peter Williams (@p_williams_0151) October 13, 2018
Этот гол воодушевил голландцев, которые умело меняли скорость игры и не паниковали при атаках немецкой команды. Атаки действительно были, и с приближением концовки игры давление на ворота сборной Голландии усиливалось, но голы так и не последовали. Зато "оранжевые" смогли забить ещё. Сначала немцы совершили обрез, который обернулся контратакой и голом Депая. А в самом конце игры, на 3-й добавленной минуте, голландцы вновь наказали немцев за оплошность в обороне и Вейналдум довёл счёт до разгромного — 3:0.
Georginio Wijnaldum stunning goal— SCARFACE (@LFC_LION) October 13, 2018
And that Arabic commentary 🔥🔥
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Это поражение стало для немцев пятым в десяти матчах этого года. Если добавить к этому катастрофический "мундиаль", то возникает вопрос — что до сих пор в сборной делает Йоахим Лев?
Из результатов остальных матчей хочется выделить первую в истории победу Гибралтара, который на выезде обыграл сборную Армении (1:0). До этого сборная Гибралтара проигрывала 22 матча подряд.
Результаты остальных матчей Лиги Наций:
⚡️ Итоги субботы: Нидерланды громят Германию, нулевая ничья в Дублине, победы Чехии и Грузии ⚡️— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 13, 2018
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