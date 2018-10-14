Россия сильнее Турции, Голландия громит немцев, первая в истории победа Гибралтара

Сборная России на стадионе "Фишт" в Сочи принимала сборную Турции. Подопечные Станислава Черчесова начало матча провели на половине поля соперника. У российских футболистов шла игра и они играли красиво, не стесняясь идти в обводку, демонстрировать дриблинг и бить с разных дистанций.

Россия выдала хороший первый тайм и забила достаточно быстрый гол — на 20-й минуте после розыгрыша углового Роман Роман Нойштедтер открыл счёт в матче, а также своим голам за сборную.

Во втором тайме, а именно на 71-й минуте, на поле появился Денис Черышев — один из лидеров сборной России на минувшем чемпионате мира. Уже восемь минут спустя Черышев, после передачи Головина, в одно касание левой ногой отправил мяч в ворота турецкой сборной и установил окончательный счёт в матче — 2:0.

Черышев всегда делает красиво! Голевая на счету Головина 👏#РоссияТурция 2-0 pic.twitter.com/eFsc61n4c1 — 1хСтавка (@1xstavka) October 14, 2018

На данный момент россияне уверенно возглавляют свою группу, имея в своём активе 7 очков. Следом идёт Турция (3 очка) и Швеция (1 очко). В заключительном туре подопечные Черчесова сыграют на выезде против Швеции. Россиянам достаточно не проиграть, чтобы с первого места поднять в группу уровнем выше. Матч против Швеции пройдёт 20 ноября.

Во вчерашних матчах в Лиге Наций, стоит отметить неожиданно уверенную победу сборной Голландии над Германией (3:0).

Это при том, что подопечные Йоахима Лева начали активнее. Правда, "оранжевые" быстро приноровились к игре немецкой сборной и смогли перехватить инициативу.

Первый тревожный звоночек прозвучал на 30-й минуте матча, когда Бабел пробил в перекладину, застав врасплох Нойера, который не смог помешать Ван Дейку перенаправить мяч в ворота.

Van dijk goal for the Netherlands 🔶️ pic.twitter.com/GqBGoZuQ7V — Peter Williams (@p_williams_0151) October 13, 2018

Этот гол воодушевил голландцев, которые умело меняли скорость игры и не паниковали при атаках немецкой команды. Атаки действительно были, и с приближением концовки игры давление на ворота сборной Голландии усиливалось, но голы так и не последовали. Зато "оранжевые" смогли забить ещё. Сначала немцы совершили обрез, который обернулся контратакой и голом Депая. А в самом конце игры, на 3-й добавленной минуте, голландцы вновь наказали немцев за оплошность в обороне и Вейналдум довёл счёт до разгромного — 3:0.

Georginio Wijnaldum stunning goal



And that Arabic commentary 🔥🔥



pic.twitter.com/IgrizCLQL5 — SCARFACE (@LFC_LION) October 13, 2018

Это поражение стало для немцев пятым в десяти матчах этого года. Если добавить к этому катастрофический "мундиаль", то возникает вопрос — что до сих пор в сборной делает Йоахим Лев?

Из результатов остальных матчей хочется выделить первую в истории победу Гибралтара, который на выезде обыграл сборную Армении (1:0). До этого сборная Гибралтара проигрывала 22 матча подряд.

Результаты остальных матчей Лиги Наций: