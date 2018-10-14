Закрыт сериал "Железный Кулак"
14 октября 2018, 2:56
Компания Netflix отказалась продлевать сериал "Железный Кулак" на третий сезон. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на издание Variety.
Сериал рассказывает про супергероя Железного кулака из вселенной Marvel. Он провел свое детство в городе Кʼун-Лун, где обучился боевым искусствам и способности переводить духовную силу в физическую.
В роли главного героя снимался британский актер Финн Джонс. Известный по роли Лораса Тирелла в сериале "Игра Престолов".
Представители Netflix подчеркнули, что гордятся сериалом и поблагодарили съемочную группу за поддержку.
Напомним, ранее был показан трейлер второго сезона "Железного кулака".