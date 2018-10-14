Вс, 14.10.2018
Главное, чтобы сверху исправно падали желуди - пока мы снизу подкапываем корни. А свалится дуб - так еще и лучше: все желуди наши! Правда, больно уж разные свиньи собрались под европейским дубом. Иван Пауков, комментатор TVNET
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Фёдор Емельяненко нокаутировал Чела Соннена в первом раунде и вышел в финал

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Фёдор Емельяненко

ФОТО: Nam Y. Huh/AP/Scanpix

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко победил американца Чейла Соннена в полуфинале Гран-при тяжеловесов Bellator, одержав победу техническим нокаутом за несколько секунд до конца первого раунда.

Фёдор Емельяненко с самого начала захватил инициативу и трижды свалил Соннена с ног, а затем реализовал своё преимущество в стойке. Чейл Соннен в какой-то момент сумел выполнить бросок и уронить россиянина под крики трибун USA, USA. Емельяненко не без проблем выбрался из под опеки американца, перехватил инициативу и сокрушил Соннена добиванием в партере за 15 секунд до окончания первого раунда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🐐?

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Судья был вынужден остановить бой и присудить победу Емельяненко. Для Фёдора эта победа стала 38-й в ММА при пяти поражениях (ещё один бой был признан несостоявшимся). У Чейла Соннена это 16-к поражение в 48 боях.

В финале Фёдор Емельяненко поспорит за титул чемпиона мира по версии Bellator с Райаном Бейдером, который во втором полуфинале победил Мэтта Митриона. Решающий бой состоится 26 января в Лос-Анджелесе.

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