Фёдор Емельяненко нокаутировал Чела Соннена в первом раунде и вышел в финал

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко победил американца Чейла Соннена в полуфинале Гран-при тяжеловесов Bellator, одержав победу техническим нокаутом за несколько секунд до конца первого раунда.
Фёдор Емельяненко с самого начала захватил инициативу и трижды свалил Соннена с ног, а затем реализовал своё преимущество в стойке. Чейл Соннен в какой-то момент сумел выполнить бросок и уронить россиянина под крики трибун USA, USA. Емельяненко не без проблем выбрался из под опеки американца, перехватил инициативу и сокрушил Соннена добиванием в партере за 15 секунд до окончания первого раунда.
Судья был вынужден остановить бой и присудить победу Емельяненко. Для Фёдора эта победа стала 38-й в ММА при пяти поражениях (ещё один бой был признан несостоявшимся). У Чейла Соннена это 16-к поражение в 48 боях.
В финале Фёдор Емельяненко поспорит за титул чемпиона мира по версии Bellator с Райаном Бейдером, который во втором полуфинале победил Мэтта Митриона. Решающий бой состоится 26 января в Лос-Анджелесе.