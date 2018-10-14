Напоминаем, что за окном октябрь, но это ничего не значит: сегодня - до +21

Температура воздуха днем повысится до +15..+19 градусов, в Курземе - до +19..+21 градуса. Будет дуть медленный до умеренного южный ветер.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха 14 октября в Латвии была зарегистрирована в 1979 году - +19,7 градуса. Рекорд для столицы датирован далеким 1889 годом, когда в этот день в Риге было +18,4 градуса.