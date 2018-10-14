Напоминаем, что за окном октябрь, но это ничего не значит: сегодня - до +21
14 октября 2018, 9:40
В воскресенье в Латвии будет солнечно и тепло, хотя в первой половине дня в центральных и восточных регионах страны сохранится туман, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха днем повысится до +15..+19 градусов, в Курземе - до +19..+21 градуса. Будет дуть медленный до умеренного южный ветер.
В Риге воздух прогреется до +18..+19 градусов.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха 14 октября в Латвии была зарегистрирована в 1979 году - +19,7 градуса. Рекорд для столицы датирован далеким 1889 годом, когда в этот день в Риге было +18,4 градуса.