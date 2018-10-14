Воскресное утро, Рига просыпается: 40 чудных фото

TVNET RusНовостиОбществоВоскресное утро, Рига просыпается: 40 чудных фотоВоскресное утро, Рига просыпается: 40 чудных фотоJānis Škapars Fotogrāfs Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать14 октября 2018, 10:33Обычное воскресенье, 14 октября... Посмотрите, как просыпается Рига!Напоминаем, что в воскресенье в Латвии будет солнечно и тепло. Температура воздуха днем повысится до +15..+19 градусов, в Курземе - до +19..+21 градуса. Будет дуть медленный до умеренного южный ветер.В Риге воздух прогреется до +18..+19 градусов.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьлатвиярига