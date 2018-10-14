Вс, 14.10.2018
"Словно тебя переехал поезд", "грудь кажется квадратной", "есть ощущение, что она где-то практически на шее" - это лишь малая часть высказываний очнувшихся после увеличения груди. Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Воскресное утро, Рига просыпается: 40 чудных фото

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Обычное воскресенье, 14 октября... Посмотрите, как просыпается Рига!

Напоминаем, что в воскресенье в Латвии будет солнечно и тепло. Температура воздуха днем повысится до +15..+19 градусов, в Курземе - до +19..+21 градуса. Будет дуть медленный до умеренного южный ветер.

В Риге воздух прогреется до +18..+19 градусов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ