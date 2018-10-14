Вс, 14.10.2018
"Словно тебя переехал поезд", "грудь кажется квадратной", "есть ощущение, что она где-то практически на шее" - это лишь малая часть высказываний очнувшихся после увеличения груди. Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Погода на следующей неделе: по-прежнему необычайно тепло для октября

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ФОТО: EPA/Scanpix

Согласно прогнозам синоптиков, по крайней мере в течение четырех следующих дней погодные условия в Латвии будет определять антициклон, поэтому в основном сохранится солнечная погода.

По ночам температура воздуха в некоторых регионах на востоке Латвии может опуститься до 0..-1 градуса, а во второй половине дня по-прежнему будет необычайно тепло для октября - +15..+20 градусов.

В соответствии с прогнозами "Global Forecast System" к концу следующей недели увеличится облачность, станет прохладнее, местами пройдут дожди.

В конце октября в Латвию вернется обычная осенняя погода с циклонами, порывистым ветром и осадками.

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