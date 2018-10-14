В Турции грузовик с мигрантами упал в реку, 19 погибших
14 октября 2018, 12:34
В грузовике, который перевозил мигрантов, погибли 19 человек, в том числе дети. Еще 11 человек получили различные травмы.
На западе Турции, в провинции Измир, перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли 19 человек. Об этом в воскресенье, 14 октября, сообщает Анадолу.
Авария произошла в районе Мендерес. Грузовик, который двигался по трассе Стамбул-Измир, упала в реку Дегирменчай.
На месте ДТП работают медики.