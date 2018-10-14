Вс, 14.10.2018
"Словно тебя переехал поезд", "грудь кажется квадратной", "есть ощущение, что она где-то практически на шее" - это лишь малая часть высказываний очнувшихся после увеличения груди. Эрика Сташкевич, журналист TVNET

В Турции грузовик с мигрантами упал в реку, 19 погибших

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ФОТО: Reuters / Scanpix

В грузовике, который перевозил мигрантов, погибли 19 человек, в том числе дети. Еще 11 человек получили различные травмы.

На западе Турции, в провинции Измир, перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли 19 человек. Об этом в воскресенье, 14 октября, сообщает Анадолу.

Авария произошла в районе Мендерес. Грузовик, который двигался по трассе Стамбул-Измир, упала в реку Дегирменчай.

На месте ДТП работают медики.

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