Кокорин и Мамаев о пребывании в СИЗО: "Никому не пожелаю здесь оказаться"

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, арестованные решением суда до 8 декабря по делу о хулиганстве, рассказали о своем пребывании в СИЗО.
В частности полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, комментируя свое заключение в СИЗО «Бутырка» члену московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и журналистке телеканала "Дождь" Когершын Сагиевой, признался, что сожалеет о содеянном.
«Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается», — цитирует телеканал Мамаева.
Также хавбек краснодарского клуба заявил, что слышал по телевизору новость о готовности Рамзана Кадырова пригласить его и Кокорина в футбольный клуб «Ахмат», но не стал это комментировать.
«Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться», — добавил футболист.
Другой участник драки, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, в свою очередь выразил благодарность главе Чечне за поддержку, а также рассказал, что написал заявление о том, что хочет пользоваться спортзалом в СИЗО.
«Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Всё читаю», — заявил Кокорин.
Он также добавил, что сожалеет о случившемся.
Напомним, 11 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и еще несколько участников их компании были заключены под арест сроком на два месяца по обвинению в хулиганстве. В ходе устроенных ими дебошей в центре Москвы пострадали гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.