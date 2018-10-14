Кокорин и Мамаев о пребывании в СИЗО: "Никому не пожелаю здесь оказаться"

В частности полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, комментируя свое заключение в СИЗО «Бутырка» члену московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и журналистке телеканала "Дождь" Когершын Сагиевой, признался, что сожалеет о содеянном.

«Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается», — цитирует телеканал Мамаева.

Также хавбек краснодарского клуба заявил, что слышал по телевизору новость о готовности Рамзана Кадырова пригласить его и Кокорина в футбольный клуб «Ахмат», но не стал это комментировать.

«Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться», — добавил футболист.

Другой участник драки, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, в свою очередь выразил благодарность главе Чечне за поддержку, а также рассказал, что написал заявление о том, что хочет пользоваться спортзалом в СИЗО.

«Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Всё читаю», — заявил Кокорин.

Он также добавил, что сожалеет о случившемся.