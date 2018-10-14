Навальный отбыл 20 суток ареста и вышел на свободу

"Всем привет. 50 суток прошло, я снова с вами", - написал блогер в соцсетях. "Навальный вышел", - сказали агентству "Интерфакс" в штабе оппозиционера.

Как сообщает телеканал "Дождь", после освобождения политик поблагодарил своих сторонников, участвовавших в организованных им акциях. По его мнению, пока он находился под арестом, "этот режим окончательно деградировал - от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли".

Навальный за полгода уже три раза отбыл арест за четыре административных правонарушения.

15 мая Тверской суд Москвы назначил Навальному 30 суток ареста за организацию несанкционированного мероприятия в центре столицы 5 мая и еще 15 суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции.

27 августа Тверской суд признал Навального виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга") КоАП РФ и назначил ему 30 суток ареста за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе 2018 года в центре Москвы. После несогласованной январской акции на блогера был составлен протокол об административном правонарушении. В феврале суд дважды отказался рассматривать это дело и вернул его в полицию для устранения нарушений, допущенных при составлении материалов.

24 сентября на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста по предыдущему административному делу Навальный был снова задержан. Как отмечается в протоколе об административном правонарушении, Навальный "через интернет призывал граждан к участию в несанкционированном митинге". Кроме того, из-за его действий в ходе акции был причинен вред двум сотрудникам полиции, а также ущерб патрульной машине.

В тот же день Симоновский суд Москвы санкционировал административный арест Навального на 20 суток, признав его виновным по ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшее причинение вреда здоровью или имуществу").