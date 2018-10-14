В понедельник ожидается прохладное утро и рекордно теплый день

В Риге в понедельник утром температура воздуха понизится до +6..+8 градусов, а днем воздух прогреется до +18 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, рекордная температура воздуха для 15 октября была зарегистрирована в 1979 году - +19,3 градуса. Для столицы рекорд тепла относится к 1907 году, когда в этот день было зарегистрировано +18,7 градуса.