В понедельник ожидается прохладное утро и рекордно теплый день
14 октября 2018, 18:51
В понедельник в Латвии сохранится солнечная погода, небо будет преимущественно ясным, прогнозируют синоптики.
Минимальная температура воздуха на рассвете составит +2..+9 градусов, на востоке страны местами 0..-1 градус. Днем воздух прогреется до +16..+21 градуса.
В Риге в понедельник утром температура воздуха понизится до +6..+8 градусов, а днем воздух прогреется до +18 градусов.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, рекордная температура воздуха для 15 октября была зарегистрирована в 1979 году - +19,3 градуса. Для столицы рекорд тепла относится к 1907 году, когда в этот день было зарегистрировано +18,7 градуса.