Выборы в Баварии: Ангела Меркель на грани отставки?

В воскресенье, 14 октября, в Баварии выбирали новый земельный парламент - ландтаг. Это были первые региональные выборы после формирования весной этого года четвертого правительства канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), а потому считаются подведением первого промежуточного итога работы и ее кабинета министров.

В немецкую правительственную коалицию входят три партии: Христианско-демократический Союз (ХДС) самой Меркель, баварский Христианско-социальный Союз (ХСС), в котором председательствует ее министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Первые две партии формируют единый консервативный блок. И именно судьба ХСС, который привык править в Баварии, как правило, единолично, без коалиционного партнера, как во всех других федеральных землях, решалась на выборах в это воскресенье. А с ней - и судьба Ангелы Меркель.

Кто будет партнером ХСС?

ХСС не только лишился абсолютного большинства в баварском ландтаге - а значит, и возможности формировать однопартийное правительство, - но и собрал так мало голосов, как не собирал с 1950 года.

По первым официальным данным - 37,2 процента. Баварский премьер-министр Маркус Зёдер (Markus Söder) свой пост сохранит, но его будущее правительство будет коалиционным. Кого он возьмет в партнеры, пока неясно. Математически и политически возможными представляются два варианта.

Идеологически ближе всего к ХСС региональная партия "Свободные избиратели" (Freie Wähler), которая получила 11,6 процента голосов, расширив свое представительство в земельном парламенте. Эту партию называют "ХСС маленького человека". В баварском ландтаге такая коалиция - по предварительным результатам - имела бы большинство с перевесом в восемь голосов.

Более стабильным стало бы правительство ХСС с участием "зеленых", которые более чем удвоили свой результат по сравнению с выборами 2013 года. "Зеленые" вышли на второе место - 17,5 процента. Раньше эта партия считалась своего рода естественным союзником социал-демократов. Но в последние годы перестали быть экзотикой и ее правительственные союзы с консерваторами, а в Баден-Вюртемберге "зеленые" выступают даже в роли ведущей политической силы в коалиции с ХДС и замещают здесь должность премьер-министра.

Глава МВД в роли стрелочника

На земельных выборах в Германии речь идет преимущественно о местных проблемах. Но в этот раз едва ли не доминирующей была тема разлада в центральном правительстве, а точнее - конфликт между канцлером и министром внутренних дел.

На этих двух политиков, которые, собственно, прямого отношения к выборам в Баварии даже не имели, местные избиратели, в том числе сторонники ХСС, возлагают, по данным социологов, главную ответственность за обвальное снижение рейтинга ХСС. Причем на Зеехофера, выступающего в роли зачинщика споров с канцлером, в большей степени, чем на Меркель.