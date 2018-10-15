Пн, 15.10.2018
Мы обязательно заедем в деревню Бобровка в Сибири, где находятся 50 домов, обитатели которых говорят между собой по-латышски. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Тур в 16 дней: Гарри и Меган прибыли в Австралию

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Принц Гарри и Меган Маркл в Австралии

ФОТО: /TT NYHETSBYRÅN

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прибыли в Сидней, сообщает Associated Press.

Визит в Австралию стал первой зарубежной поездкой Гарри и Меган в статусе супругов. Чета прибыла в страну в понедельник, 15 октября, однако официально визит стартует 16 октября.

В австралийском аэропорту их встречали сотни поклонников.

Заграничная поездка королевской пары займет 16 дней и будет включать в себя 76 различных мероприятий. Так, Гарри и Меган посетят Новую Зеландию, Фиджи, Тонга.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ