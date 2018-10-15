"Наверно, не хватило денежек на гарумзиме!" Министерство раздало детям 18 000 полотенец с ошибкой

В передачу обратилась Айя, ребенок которой только что участвовал в образовательном мероприятии о гигиене полости рта. Детей учили, как чистить зубки, что лучше есть, раздали и подарки - раскраску, зубную щетку и полотенце.

"Ребенок принес домой полотенце, а на нем надпись на латышском языке Man ir tīri zobi ("У меня чистые зубы") сделана с ошибкой, нет гарумзиме в слове tīri, да и восклицательный знак скорее напоминает латышскую букву "L". Ребенок сказал: "Наверно, не хватило денежек на гарумзиме!" Разве такая ошибка не учит детей безграмотности?", - возмутилась мама.

Аудиологопед Анна Силантьева отметила, что кажущаяся мелочь на первый взгляд может оставить серьезные последствия. Если у ребенка развито визуальное восприятие, он может неправильно запомнить написание слова.

Зрительное восприятие появляется у ребенка уже на второй - третьей неделе после рождения и к четырем годам когнитивные способности ребенка уже достигают 50% способностей взрослого. Во взрослом возрасте мы даже не задумываемся о том, как научились читать и писать, но многое происходит в детстве на несознательном уровне.

Если ребенок по несколько раз в день будет видеть полотенце с неправильно написанным словом, есть вероятность, что в последствии у него будут проблемы с правописанием этого слова.

Представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс извинился и признал, что "в случае с полотенцем - это проблема" и пообещал связаться с реализаторами программы, ответственными за раздаточный материал.

Оказалось, что министерство заказало 18 000 таких некорректно вышитых полотенец, заплатив за это 20 000 евро. Проект при поддержке Европейского Социального фонда реализуется с начала этого года. Сейчас в нем приняли участие более 5000 детей, вместе со знаниями о гигиене рта получивших и полотенца с некорректной вышивкой.

В министерстве отметили, что до сих пор никаких жалоб не поступало. Об ошибке узнали из передачи. В макете никакой ошибки не было, а на практике никто полотенца не обследовал.

"К сожалению, эта махровая ткань не очень подходит для тонкой вышивки и именно из-за особенностей материала гарумзиме толком не видно", - отметила представитель реализатора проекта Лаура Звирбуле из компании "Divi Gani".