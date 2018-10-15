Кучинскис: пока рано гадать, кто будет следующим премьером, но точно не я

Хотя Новая консервативная партия (НКП) уже говорит о возможном распределении сфер ответственности в будущем правительстве, уходящий премьер-министр Марис Кучинскис (Союз "зеленых" и крестьян) считает, что пока рано говорить о том, кто будет новым премьером.
Кучинскис отказался давать оценки, насколько лидер НКП Янис Борданс и кандидат в премьеры от партии "KPV LV" Алдис Гобземс подходят на эту должность. Он отметил, что сейчас идет только первый этап формирования правительства, на котором выясняется, кто и с кем способен сотрудничать, поэтому рано гадать, кто будет руководить правительством.
По словам Кучинскиса, хотя некоторые партии утверждают, что победили на прошедших парламентских выборах, в реальности ни у одной нет явного перевеса, поэтому на самом деле почти всех можно считать проигравшими.
Политик подчеркнул, что следующее правительство будет сильно фрагментированным, поэтому его руководителю придется прилагать большие усилия, чтобы договариваться о политических решениях.
Кучинскис также заявил, что однозначно не будет министром в новом правительстве и видит свое место в парламенте.