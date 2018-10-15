Кучинскис: пока рано гадать, кто будет следующим премьером, но точно не я

Кучинскис отказался давать оценки, насколько лидер НКП Янис Борданс и кандидат в премьеры от партии "KPV LV" Алдис Гобземс подходят на эту должность. Он отметил, что сейчас идет только первый этап формирования правительства, на котором выясняется, кто и с кем способен сотрудничать, поэтому рано гадать, кто будет руководить правительством.