Пн, 15.10.2018
Ночные концерты - это не моя история, потому что важно же, чтобы голос был в своем лучшем состоянии, а 2.00 ночи это уже такой охрипший, севший голосок. Johnyboy, рэп исполнитель из Латвии

К концу недели похолодает, а на следующей возможен снег

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В ближайшие дни температура воздуха в Латвии понизится совсем немного, однако куда более прохладная погода ожидается уже с пятницы, сообщает агентство ЛЕТА.

В некоторые ночи образуется туман, который местами может сохраниться даже до середины дня. Будет дуть слабый южный ветер, в пятницу он сменится на северный, а в конце недели - усилится и поменяется на западный, юго-западный.

В конце недели также будет больше облаков, местами пройдут дожди.

Температура воздуха по утрам будет опускаться до нуля градусов и даже немного ниже. До четверга температура воздуха в дневное время будет подниматься выше +15 градусов, ожидаются новые рекорды тепла. Однако в выходным уже не будет теплее +10..+14 градусов.

На следующей неделе под влиянием циклонов ожидается более холодная и ветреная погода с осадками - в основном в виде дождя, местами возможен небольшой снег.

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