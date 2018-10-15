К концу недели похолодает, а на следующей возможен снег

В некоторые ночи образуется туман, который местами может сохраниться даже до середины дня. Будет дуть слабый южный ветер, в пятницу он сменится на северный, а в конце недели - усилится и поменяется на западный, юго-западный.

В конце недели также будет больше облаков, местами пройдут дожди.

Температура воздуха по утрам будет опускаться до нуля градусов и даже немного ниже. До четверга температура воздуха в дневное время будет подниматься выше +15 градусов, ожидаются новые рекорды тепла. Однако в выходным уже не будет теплее +10..+14 градусов.