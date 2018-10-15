Пн, 15.10.2018
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Во французских Альпах охотник случайно застрелил велосипедиста

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Во французских Альпах недалеко от границы со Швейцарией в субботу произошла трагедия - охотник случайно застрелил 34-летнего британского велосипедиста. Местные СМИ идентифицировали погибшего как Марка Саттона, сообщает ВВС.

Саттон ехал по популярной среди любителей активного отдыха велотропе, когда в него попала пуля. 22-летний мужчина, охотившийся в округе и случайно застреливший Саттона, был доставлен в больницу в тяжелом шоковом состоянии.

Родившемуся в Уэльсе Саттону на небольшом курорте французских Альп Лезгеце принадлежал ресторан "Wild Beets Kitchen".

Саттон увлекался сноубордом и горным велосипедом.

В местной прокуратуре агентству АР рассказали, что смерть Саттона расследуют как несчастный случай, несмотря на то, что "Саттона нельзя было спутать с диким животным, так как он был одет в яркий шлем и ехал на ярком велосипеде".

В течение последних трех лет во время несчастных случаев во время охоты во Франции погибли более 20 человек. После смерти Саттона в соцсетях снова прозвучали призывы к запрету охоты.

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