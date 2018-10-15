Во французских Альпах охотник случайно застрелил велосипедиста

Саттон ехал по популярной среди любителей активного отдыха велотропе, когда в него попала пуля. 22-летний мужчина, охотившийся в округе и случайно застреливший Саттона, был доставлен в больницу в тяжелом шоковом состоянии.

Родившемуся в Уэльсе Саттону на небольшом курорте французских Альп Лезгеце принадлежал ресторан "Wild Beets Kitchen".

Саттон увлекался сноубордом и горным велосипедом.

В местной прокуратуре агентству АР рассказали, что смерть Саттона расследуют как несчастный случай, несмотря на то, что "Саттона нельзя было спутать с диким животным, так как он был одет в яркий шлем и ехал на ярком велосипеде".