Премьер: даже если с бюджетом затянут, деньги на зарплаты учителей найти можно

На вопрос, как долго можно работать без утвержденного бюджета, он ответил, что в Латвии уже был случай, когда в начале года государство жило на одну двенадцатую часть бюджета прошлого года.

В то же время, по словам премьера, можно специальным законом устранить проблемы, которые могут возникнуть в таком случае.