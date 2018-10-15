Премьер: даже если с бюджетом затянут, деньги на зарплаты учителей найти можно
15 октября 2018, 10:43
Если бюджет 2019 года не будет принят своевременно, специальным законом на начало следующего года можно предусмотреть финансирование, например, для зарплат учителей и самоуправлений, сказал премьер-министр Марис Кучинскис в передаче LNT "900 секунд".
На вопрос, как долго можно работать без утвержденного бюджета, он ответил, что в Латвии уже был случай, когда в начале года государство жило на одну двенадцатую часть бюджета прошлого года.
В то же время, по словам премьера, можно специальным законом устранить проблемы, которые могут возникнуть в таком случае.
Кучинскис добавил, что правительство под его руководством будет работать до тех пор, пока не будет утверждено новое.