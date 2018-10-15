Пн, 15.10.2018
Главное, чтобы сверху исправно падали желуди - пока мы снизу подкапываем корни. А свалится дуб - так еще и лучше: все желуди наши! Правда, больно уж разные свиньи собрались под европейским дубом. Иван Пауков, комментатор TVNET

Ашераденс: решение о реформе КОЗ может принять и действующее правительство

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Арвилс Ашераденс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Решение по реформе компонента обязательной закупки (КОЗ) может принять еще действующее правительство, заявил на Латвийском радио министр экономики Арвил Ашераденс.

"У меня такое ощущение, что да", - ответил министр на вопрос о том, может ли принять решение о КОЗ еще нынешнее правительство, которое уйдет в отставку в начале ноября, но продолжит работать до утверждения нового правительства.

Министр сказал, что еще продолжается пересмотр нормы прибыли для всех групп станций, а также нужно обсудить вопрос о рыночном механизме.

"Сейчас мы готовы пройти второй круг - завершим работу в министерстве и пойдем вперед", - сказал министр, добавив, что в процессе согласования документа из министерств получено более 100 возражений.

14 августа Кабинет министров поддержал решение Минэкономики об отмене КОЗ в течение трех лет. Поддержка "зеленой" энергии уменьшится с 1% от ВВП до 0,3%.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ