Ашераденс: решение о реформе КОЗ может принять и действующее правительство

Решение по реформе компонента обязательной закупки (КОЗ) может принять еще действующее правительство, заявил на Латвийском радио министр экономики Арвил Ашераденс.
"У меня такое ощущение, что да", - ответил министр на вопрос о том, может ли принять решение о КОЗ еще нынешнее правительство, которое уйдет в отставку в начале ноября, но продолжит работать до утверждения нового правительства.
Министр сказал, что еще продолжается пересмотр нормы прибыли для всех групп станций, а также нужно обсудить вопрос о рыночном механизме.
"Сейчас мы готовы пройти второй круг - завершим работу в министерстве и пойдем вперед", - сказал министр, добавив, что в процессе согласования документа из министерств получено более 100 возражений.
14 августа Кабинет министров поддержал решение Минэкономики об отмене КОЗ в течение трех лет. Поддержка "зеленой" энергии уменьшится с 1% от ВВП до 0,3%.