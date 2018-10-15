Ашераденс: решение о реформе КОЗ может принять и действующее правительство

"У меня такое ощущение, что да", - ответил министр на вопрос о том, может ли принять решение о КОЗ еще нынешнее правительство, которое уйдет в отставку в начале ноября, но продолжит работать до утверждения нового правительства.

Министр сказал, что еще продолжается пересмотр нормы прибыли для всех групп станций, а также нужно обсудить вопрос о рыночном механизме.

"Сейчас мы готовы пройти второй круг - завершим работу в министерстве и пойдем вперед", - сказал министр, добавив, что в процессе согласования документа из министерств получено более 100 возражений.