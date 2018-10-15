Президент Болгарии прокомментировал убийство журналистки

По его словам, преступление выявило высокий уровень недоверия к правовой системе как в стране, так и за ее пределами. Также убийство показало, что существуют двойные стандарты относительно ценности человеческой жизни, подчеркнул Радев.

«Я ожидаю, что правоохранительные и судебные органы покажут не только болгарским гражданам, но также и мировому сообществу, что такие преступления в Болгарии наказываются по всей строгости закона», — цитирует его Trud.bg.

Тело Мариновой было найдено на территории парка 6 октября. Судмедэксперты пришли к выводу, что журналистку сначала избили и изнасиловали, а затем убили.