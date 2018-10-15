Домбровскис: развитию экономики препятствуют проблемы в банковском секторе и транзите

Он отметил, что рост латвийской экономики в этом и следующем году планируется соответственно на 3,3% и 3,2%, что значительно выше средних показателей ЕС. Домбровскис обратил внимание на то, что в настоящее время имеется довольно обширная база для роста - растет внутреннее потребление в связи с относительно быстрым увеличением зарплат, достаточно успешно развивается экономика.

"Факторы, которые в определенной степени тормозят развитие экономики, тоже известны - это проблемы в банковском секторе и в сфере транзита, где мы видим спад. В настоящее время важно повышать производительность экономики и инвестировать в предприятия. Зарплаты растут достаточно быстро, и так и должно быть, что очень важно, если смотреть на тенденции эмиграции. Зарплаты - основной фактор, чтобы остановить эмиграцию и повернуть ее вспять, что в настоящее время в определенной степени происходит в Литве", - подчеркнул политик.

По словам Домбровскиса, в то же время, чтобы экономика не теряла конкурентоспособности из-за резкого роста зарплат, нужно повышать производительность труда.

"В противном случае конкурентоспособность снизится и может получиться феномен "жирных" лет с тяжелым кризисом. Этого нужно избегать", - сказал еврокомиссар.

Комментируя опасения по поводу того, что в следующий период планирования фондов ЕС доступное для Латвии финансирование сократится на 500 млн евро, он отметил, что они оправданы. "Если говорить о финансировании политики сплоченности и посмотреть на так называемые фиксированные цены, то падение действительно составляет около 500 млн евро. Если посмотреть на выделенные средства в фактических ценах, то они для Латвии сохранятся на прежнем уровне - в 2014-2020 гг. это 4,8 млрд, в 2021-2027 гг. - тоже 4,8 млрд евро. Если говорить о сопоставимых ценах, то это снижение с учетом влияния инфляции", - пояснил Домбровскис.

Он напомнил, что пока это только предложения Еврокомиссии, по которым еще будут вестись переговоры, поэтому страны еще должны поработать над этим вопросом. "Премьер-министры стран Балтии тоже указали на то, что сокращение слишком велико", - сказал вице-президент, отметив, что из трех стран именно у Латвии наименьшее сокращение, тогда как для Литвы и Эстонии уменьшение предусмотрено в намного большем объеме.

Оценивая влияние репутационного кризиса финансовой отрасли на экономику Латвии, Домбровскис сказал, что проблемы в финансовом секторе уже сейчас являются одним из факторов, тормозящих рост экономики, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько успешно правительство Латвии сумеет внедрить рекомендации комитета экспертов по предотвращению легализации полученных преступным путем средств "Moneyval" и избежать включения в "серый" список.