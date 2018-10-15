Правительство поддержало план бюджета на 2019 год: вырастут как доходы, так и расходы

В понедельник правительство на внеочередном заседании поддержало подготовленный Министерством финансов план бюджета на 2019 год.
Поступления бюджета планируются в размере 9,178 млрд евро, что на 217 млн больше, чем в 2018 году, расходы - 9,205 млрд евро, что на 96 млн евро больше, чем в 2018 году.
На оборону отведено 2% от внутреннего валового продукта. На реформу здравоохранения выделено 154 млн евро, в целом бюджет здравоохранения превышает миллиард евро.
Также в бюджете предусмотрены средства на повышение зарплат медицинским работникам и отмену продленного нормального рабочего времени. Запланировано 10 млн евро дополнительных средств на пенсии в 2019 году.
Финансирование на автодороги в 2019 году составит 236,1 млн евро плюс средства из фондов ЕС. В среднесрочном бюджете запланировано повышение минимальной ставки учителей, которое началось в сентябре 2008 года и продолжится в 2019 году.
План бюджета включает в себя также финансирование самоуправлений и предприятий с госкапиталом.
Предусмотрен также резерв фискального обеспечения в размере 0,1% от ВВП или 31 млн евро. Дефицит бюджета правительства планируется уменьшить до 0,7% от ВВП, что обеспечивает соответствие требованиям фискальной дисциплины. Государственный долг составит 38,5% от ВВП (в среднем в еврозоне - 84,1% от ВВП).