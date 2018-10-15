Правительство поддержало план бюджета на 2019 год: вырастут как доходы, так и расходы

Поступления бюджета планируются в размере 9,178 млрд евро, что на 217 млн больше, чем в 2018 году, расходы - 9,205 млрд евро, что на 96 млн евро больше, чем в 2018 году.

На оборону отведено 2% от внутреннего валового продукта. На реформу здравоохранения выделено 154 млн евро, в целом бюджет здравоохранения превышает миллиард евро.

Также в бюджете предусмотрены средства на повышение зарплат медицинским работникам и отмену продленного нормального рабочего времени. Запланировано 10 млн евро дополнительных средств на пенсии в 2019 году.

Финансирование на автодороги в 2019 году составит 236,1 млн евро плюс средства из фондов ЕС. В среднесрочном бюджете запланировано повышение минимальной ставки учителей, которое началось в сентябре 2008 года и продолжится в 2019 году.

План бюджета включает в себя также финансирование самоуправлений и предприятий с госкапиталом.