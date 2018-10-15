Фёдора Емельяненко заподозрили в договорном бое

В ночь на воскресенье по латвийскому времени в США в полуфинале Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории 42-летний Емельяненко победил Соннена техническим нокаутом в первом раунде.

Рефери остановил бой за четыре секунды до гонга из-за того, что американец перестал демонстрировать активную защиту при добивании в партере, пишет Newsru.com.

После боя некоторые болельщики предположили, что он мог быть договорным, так как Соннен не использовал ряд выгодных для себя ситуаций. На пресс-конференции главе Bellator был задан соответствующий вопрос.

"Да ладно, такие слова даже не заслуживают ответа, - цитирует Кокера MMAfigting.com. - Послушайте, Чейл был уничтожен. Он сказал мне, "мужик, он бил меня очень сильно". С ним было покончено, вот и все. Соннен - профессиональный спортсмен и боец, он хотел выйти в следующий раунд. Поэтому эта версия - полная ерунда".

"Зная характер Чейла может показаться, что он проиграл слишком легко. Но когда вы окажетесь перед Фёдором Емельяненко, который бьет вас руками, коленями и ногами, то вы поймете, что притворяться тут невозможно", - добавил президент Bellator.