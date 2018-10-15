Фёдора Емельяненко заподозрили в договорном бое

Президент организации Bellator Скотт Кокер отверг предположения некоторых болельщиков о том, что поединок российского бойца ММА Фёдора Емельяненко и американца Чейла Соннена якобы носил договорной характер.
В ночь на воскресенье по латвийскому времени в США в полуфинале Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории 42-летний Емельяненко победил Соннена техническим нокаутом в первом раунде.
🐐 #Bellator208 pic.twitter.com/zZ9pJcZhf8— Bellator MMA (@BellatorMMA) 14 октября 2018 г.
Рефери остановил бой за четыре секунды до гонга из-за того, что американец перестал демонстрировать активную защиту при добивании в партере, пишет Newsru.com.
После боя некоторые болельщики предположили, что он мог быть договорным, так как Соннен не использовал ряд выгодных для себя ситуаций. На пресс-конференции главе Bellator был задан соответствующий вопрос.
"Да ладно, такие слова даже не заслуживают ответа, - цитирует Кокера MMAfigting.com. - Послушайте, Чейл был уничтожен. Он сказал мне, "мужик, он бил меня очень сильно". С ним было покончено, вот и все. Соннен - профессиональный спортсмен и боец, он хотел выйти в следующий раунд. Поэтому эта версия - полная ерунда".
"Зная характер Чейла может показаться, что он проиграл слишком легко. Но когда вы окажетесь перед Фёдором Емельяненко, который бьет вас руками, коленями и ногами, то вы поймете, что притворяться тут невозможно", - добавил президент Bellator.
Scott Coker scoffs at suggestion that #Bellator208 main event was fixed. Watch full video: https://t.co/7ZpsFrV5vf pic.twitter.com/pJVNw7fpNv— MMAFighting.com (@MMAFighting) 14 октября 2018 г.
В финальном бою Гран-при Bellator, который может стать последним в карьере Емельяненко, соперником россиянина будет другой представитель США - Райан Бейдер.