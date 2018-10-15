В Курземе женщина выпала из окна пятого этажа

В воскресенье в Курземе женщина в возрасте примерно 35 лет выпала из окна пятого этажа, сообщает агентство ЛЕТА.
В результате падения она получила повреждения различных частей тела и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
Кроме того, под Ригой мужчине и женщине стало плохо через три часа после употребления в пищу собственноручно собранных грибов. У обоих наблюдались усиленная рвота и плохое самочувствие. В больницу они были доставлены с серьезным отравлением.
В Риге в воскресенье 60-летнего мужчину за лицо укусила знакомая собака. Кроме того, в Земгале 11-летнюю девочку за руку укусил соседский пес. Пострадавшие от укусов были доставлены в больницу.
В Земгале пострадал трехлетний мальчик, который засунул ладони в костер, в котором жгли листья. Мальчик получил ожоги обеих ладоней.
В Земгале во время употребления в пищу яблока 69-летнюю женщину в язык ужалила пчела. С ярко выраженной аллергической реакцией пострадавшая была доставлена в больницу.
Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1011 вызовов, 200 из которых были связаны с травмами.