В Курземе женщина выпала из окна пятого этажа

В результате падения она получила повреждения различных частей тела и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, под Ригой мужчине и женщине стало плохо через три часа после употребления в пищу собственноручно собранных грибов. У обоих наблюдались усиленная рвота и плохое самочувствие. В больницу они были доставлены с серьезным отравлением.

В Риге в воскресенье 60-летнего мужчину за лицо укусила знакомая собака. Кроме того, в Земгале 11-летнюю девочку за руку укусил соседский пес. Пострадавшие от укусов были доставлены в больницу.

В Земгале пострадал трехлетний мальчик, который засунул ладони в костер, в котором жгли листья. Мальчик получил ожоги обеих ладоней.

В Земгале во время употребления в пищу яблока 69-летнюю женщину в язык ужалила пчела. С ярко выраженной аллергической реакцией пострадавшая была доставлена в больницу.