Пн, 15.10.2018
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В Курземе женщина выпала из окна пятого этажа

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Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

В воскресенье в Курземе женщина в возрасте примерно 35 лет выпала из окна пятого этажа, сообщает агентство ЛЕТА.

В результате падения она получила повреждения различных частей тела и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, под Ригой мужчине и женщине стало плохо через три часа после употребления в пищу собственноручно собранных грибов. У обоих наблюдались усиленная рвота и плохое самочувствие. В больницу они были доставлены с серьезным отравлением.

В Риге в воскресенье 60-летнего мужчину за лицо укусила знакомая собака. Кроме того, в Земгале 11-летнюю девочку за руку укусил соседский пес. Пострадавшие от укусов были доставлены в больницу.

В Земгале пострадал трехлетний мальчик, который засунул ладони в костер, в котором жгли листья. Мальчик получил ожоги обеих ладоней.

В Земгале во время употребления в пищу яблока 69-летнюю женщину в язык ужалила пчела. С ярко выраженной аллергической реакцией пострадавшая была доставлена в больницу.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1011 вызовов, 200 из которых были связаны с травмами.

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