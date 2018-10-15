Севастова установила новый личный рекорд и приблизилась к топ-10 рейтинга WTA

Севастова вначале октября дошла до финала турнира China Open, в котором уступила второй ракетке мира Каролине Возняцки. За выход в финал наша теннисистка заработала 650 рейтинговых очков и поднялась на 12-е место в мировом рейтинге. До этого личным рекордом Севастовой было 15-е место.

На этой неделе Анастасии удалось подняться ещё на одну строчку вверх и улучшить своё достижение. Уже сегодня Севастова примет участие в Кубке Кремля. В первом раунде ей предстоит сыграть со словачкой Маргаритой Рыбариковой, которая находится на 39-м месте в мировом рейтинге.

Алёна Остапенко в новом рейтинге сохранила 18-ю строчку, а третья ракетка Латвии Диана Марцинкевич поднялась на три места и расположилась на 347-м месте.