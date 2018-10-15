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Севастова установила новый личный рекорд и приблизилась к топ-10 рейтинга WTA

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Анастасия Севастова

ФОТО: AFP7/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в новом рейтинге WTA, который был опубликован в понедельник, поднялась на 11-е место, установив личный рекорд. Алёна Остапенко сохранила 18-ю строчку.

Севастова вначале октября дошла до финала турнира China Open, в котором уступила второй ракетке мира Каролине Возняцки. За выход в финал наша теннисистка заработала 650 рейтинговых очков и поднялась на 12-е место в мировом рейтинге. До этого личным рекордом Севастовой было 15-е место.

На этой неделе Анастасии удалось подняться ещё на одну строчку вверх и улучшить своё достижение. Уже сегодня Севастова примет участие в Кубке Кремля. В первом раунде ей предстоит сыграть со словачкой Маргаритой Рыбариковой, которая находится на 39-м месте в мировом рейтинге.

Алёна Остапенко в новом рейтинге сохранила 18-ю строчку, а третья ракетка Латвии Диана Марцинкевич поднялась на три места и расположилась на 347-м месте.

Первая тройка мирового рейтинга осталась неизменной: Симона Халеп (Румыния), Каролина Возняцки (Дания) и Ангелик Кербер (Германия).

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