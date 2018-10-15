Бюджет-2019 урезать пока не собираются

Следующему правительству будет передан сбалансированный и отвечающий принципам фискальной дисциплины план бюджета 2019 года, подчеркнула она. Уходящее правительство не предлагает ни бюджетные расходы, ни меры по обеспечению доходов - эти вопросы предстоит решить следующему правительству, добавила министр.

В начале этого года Еврокомиссия (ЕК) изменила условия оценки бюджетов стран-участниц ЕС, в результате чего Латвии придется сократить бюджет 2019 года на 300 млн евро.

С ЕК достигнуто политическое соглашение о том, что при соблюдении Латвией уровня дефицита структурного баланса ей не придется выполнять условия для увеличения расходов, сообщила Рейзниеце-Озола.

Если новое правительство не примет бюджет 2019 года, который выходит за рамки фискальной дисциплины, то соглашение с ЕК останется в силе, пояснила она.

Одобренный правительством проект плана бюджета 2019 года будет подан ЕК и Еврогруппе. В конец октября или в ноябре ЕК представит свою оценку показателей роста Латвии, наметив тем самым фискальное пространство бюджета 2019 года, сообщила министр.

В результате пересмотра расходов было изыскано финансирование в размере 51,5 млн евро, решение о расходовании которого предстоит принять новому правительству, добавила она.

Как сообщалось, сегодня правительство на внеочередном заседании одобрило подготовленный Министерством финансов план бюджета на 2019 год.

Поступления бюджета планируются в размере 9,178 млрд евро, что на 217 млн больше, чем в 2018 году, расходы - 9,205 млрд евро, что на 96 млн евро больше, чем в 2018 году.

Предусмотрен также резерв фискального обеспечения в размере 0,1% от ВВП или 31 млн евро. Дефицит бюджета правительства планируется уменьшить до 0,7% от ВВП, что обеспечивает соответствие требованиям фискальной дисциплины. Государственный долг составит 38,5% от ВВП (в среднем в еврозоне - 84,1% от ВВП).