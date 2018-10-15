Следующий бой Макгрегора может состоятся весной. Конор хочет реванша с Хабибом

30-летний Макгрегор в своём предыдущем поединке, который проходил в Лас-Вегасе, уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. Ирландец после боя заявил о том, что хочет взять реванш.

"Будет ли это встреча с Нурмагомедовым или каким-нибудь другим бойцом, но мы рассматриваем возможность провести бой 16 марта. 17 марта это день святого Патрика (ирландский национальный праздник). Это воскресенье. Только представьте, бой в Нью-Йорке накануне дня святого Патрика. Это было бы невероятно", - сказал Кавана изданию MMAWeekly.

"Не вижу в Коноре желания проводить бой с кем-то ещё, кроме Нурмагомедова. Энтони Петтис и Тони Фергюсон - это отличные бойцы, но не уверен, что Конор заинтересован в любом другом бое, кроме как против Хабиба. Реванш с ним вызывает в нём настоящий огонь. Мне это напоминает его поведение после поражения Нейту Диасу. Тогда Конор тренировался, как зверь, чтобы подойти к нему в лучшей форме и победить", - заявил Кавана.

Также Джон Кавана назвал причины из-за которых его подопечный не смог победить Нурмагомедова. По словам наставника ирландца, они сделали большой акцент на оборонительных действиях, в то время как Макгрегор - это атакующий боец. Кроме того сказалось и то, что ирландец не дрался в ММА около двух лет.

"Ранее я говорил, что простой нисколько не скажется на нём, но, если говорить откровенно, то простой всё-таки повлиял", — цитирует Кавана ESPN.

После боя с Хабибом Макгрегор звонил президенту UFC Дэйне Уайту и не скрывал, что хочет провести реванш против российского бойца. Сейчас нет конкретной информации состоится ли повторный бой Конора и Хабиба, который в данный момент ожидает санкций от спортивного комитета штата Невада и UFC.