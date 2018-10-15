Пн, 15.10.2018
Ночные концерты - это не моя история, потому что важно же, чтобы голос был в своем лучшем состоянии, а 2.00 ночи это уже такой охрипший, севший голосок. Johnyboy, рэп исполнитель из Латвии
  • TVNET Rus
  • Спорт
  • Бокс/ММА
  • Следующий бой Макгрегора может состоятся весной. Конор хочет реванша с Хабибом

Следующий бой Макгрегора может состоятся весной. Конор хочет реванша с Хабибом

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Конор Макгрегор

ФОТО: AP/LETA

Джон Кавана - тренер ирландского бойца смешанных боевых искусств Конора Макгрегора, заявил, что его подопечный может вернуться в октагон 16-ого марта следующего года.

30-летний Макгрегор в своём предыдущем поединке, который проходил в Лас-Вегасе, уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. Ирландец после боя заявил о том, что хочет взять реванш.

"Будет ли это встреча с Нурмагомедовым или каким-нибудь другим бойцом, но мы рассматриваем возможность провести бой 16 марта. 17 марта это день святого Патрика (ирландский национальный праздник). Это воскресенье. Только представьте, бой в Нью-Йорке накануне дня святого Патрика. Это было бы невероятно", - сказал Кавана изданию MMAWeekly.

"Не вижу в Коноре желания проводить бой с кем-то ещё, кроме Нурмагомедова. Энтони Петтис и Тони Фергюсон - это отличные бойцы, но не уверен, что Конор заинтересован в любом другом бое, кроме как против Хабиба. Реванш с ним вызывает в нём настоящий огонь. Мне это напоминает его поведение после поражения Нейту Диасу. Тогда Конор тренировался, как зверь, чтобы подойти к нему в лучшей форме и победить", - заявил Кавана.

Также Джон Кавана назвал причины из-за которых его подопечный не смог победить Нурмагомедова. По словам наставника ирландца, они сделали большой акцент на оборонительных действиях, в то время как Макгрегор - это атакующий боец. Кроме того сказалось и то, что ирландец не дрался в ММА около двух лет.

"Ранее я говорил, что простой нисколько не скажется на нём, но, если говорить откровенно, то простой всё-таки повлиял", — цитирует Кавана ESPN.

После боя с Хабибом Макгрегор звонил президенту UFC Дэйне Уайту и не скрывал, что хочет провести реванш против российского бойца. Сейчас нет конкретной информации состоится ли повторный бой Конора и Хабиба, который в данный момент ожидает санкций от спортивного комитета штата Невада и UFC.

Конор Макгрегор за время своей профессиональной карьеры в ММА провёл 25 боев, в которых одержал 21 победу. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ