Саулиетис будет играть в чемпионате Латвии

31-летний Саулиетис летом на проверочный срок присоединился к рижскому "Динамо", но в команде он так и не смог закрепиться.

До этого нападающий три сезона выступал за рижское "Динамо", а в сезонах 2008-2010 играл за другой клуб КХЛ - минское "Динамо". Кроме того у хоккеиста есть опыт игры в командах из Чехии, Финляндии, Украины и России. Каспарс Саулиетис в составе сборной Латвии принимал участие в четырёх чемпионатах мира.