Саулиетис будет играть в чемпионате Латвии

Хоккейный клуб Mogo, который является лидером Латвийской Хоккейной Лиги (ЛХЛ), подписал контракт с опытным нападающим Каспаром Саулиетисом.
31-летний Саулиетис летом на проверочный срок присоединился к рижскому "Динамо", но в команде он так и не смог закрепиться.
Минувший сезон Саулиетис провёл в Высшей лиге Словакии, выступая за команду Nove Zamky, где в 25 матчах чемпионата забросил 8 шайб и сделал 7 голевых передач.
До этого нападающий три сезона выступал за рижское "Динамо", а в сезонах 2008-2010 играл за другой клуб КХЛ - минское "Динамо". Кроме того у хоккеиста есть опыт игры в командах из Чехии, Финляндии, Украины и России. Каспарс Саулиетис в составе сборной Латвии принимал участие в четырёх чемпионатах мира.
На данный момент Mogo, имея в своём активе 20 очков, возглавляет ЛХЛ, опережая ближайшего преследователя - клуб Prizma - на одно очко.