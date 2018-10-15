Пн, 15.10.2018
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Саулиетис будет играть в чемпионате Латвии

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Каспарс Саулиетис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Хоккейный клуб Mogo, который является лидером Латвийской Хоккейной Лиги (ЛХЛ), подписал контракт с опытным нападающим Каспаром Саулиетисом.

31-летний Саулиетис летом на проверочный срок присоединился к рижскому "Динамо", но в команде он так и не смог закрепиться.

Минувший сезон Саулиетис провёл в Высшей лиге Словакии, выступая за команду Nove Zamky, где в 25 матчах чемпионата забросил 8 шайб и сделал 7 голевых передач.

До этого нападающий три сезона выступал за рижское "Динамо", а в сезонах 2008-2010 играл за другой клуб КХЛ - минское "Динамо". Кроме того у хоккеиста есть опыт игры в командах из Чехии, Финляндии, Украины и России. Каспарс Саулиетис в составе сборной Латвии принимал участие в четырёх чемпионатах мира.

На данный момент Mogo, имея в своём активе 20 очков, возглавляет ЛХЛ, опережая ближайшего преследователя - клуб Prizma - на одно очко.

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