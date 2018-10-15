Австралиец случайно купил два лотерейных билета и сорвал крупный куш

Когда с 40-летним мужчиной, пожелавшим остаться неизвестным, связался представитель лотереи, он уже праздновал.

Однако австралиец считал, что выиграл 993 тысячи австралийских долларов, в то время как из-за покупки двух билетов его выигрыш удвоился до 1,98 миллиона австралийских долларов.

Счастливчик очень эмоционально отреагировал на новость: «Господи! У меня двойной выигрыш? Друг, ты шутишь надо мной, точно шутишь».

Он объяснил, что покупает лотерейные билеты онлайн заранее, поэтому иногда приобретает билеты дважды на одну неделю. Мужчина вписал в билеты одинаковые номера: свои любимые числа, с которыми он всегда играет в лотерею.

Австралиец подумывает уйти с работы, а также использовать выигрыш, чтобы «сделать что-нибудь для родителей».