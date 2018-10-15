Позиция "Нового Единства" по предложению Борданса: Ни да, ни нет

В понедельник состоялось совместное заседание правления "Нового Единства" и избранных в Сейм от него депутатов, на котором обсуждался процесс формирования коалиции.

Как подчеркнул Кариньш, надо говорить о задачах, а не о должностях, то есть сначала договориться о целях нового правительства и только потом - о персоналиях и должностях.

Например, все участвующие в переговорах о формировании правительства партии подчеркивают необходимость сохранить нынешний евроатлантический курс, а НКП предлагает назначить министром иностранных дел чиновника, а не политика.

"Новое Единство" такой подход смущает, пояснил Кариньш. Также партии должны договориться о том, когда и на сколько будет увеличено финансирование обороны, обсудить социальную политику. В контексте укрепления правопорядка вопросы вызывает намерение НКП объединить спецслужбы, добавил он.

Как сообщалось, НКП в пятницу объявила о своем предложении другим партиям в отношении распределения сфер ответственности в новом правительстве.

НКП хочет получить в следующем правительстве посты премьер-министра, министра охраны среды и регионального развития и министра внутренних дел, следует из предложения НКП по составу нового правительства, поступившему в распоряжение агентства ЛETA.

Объединению "Для развития/За" НКП предлагает три министерских портфеля: министров финансов, благосостояния и здравоохранения, а также кресло спикера Сейма, в котором, по неофициальной информации, хотела бы видеть Артиса Пабрикса.

Три министерства НКП предлагает взять под свою ответственность национальному объединению "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Это министерства культуры, образования и науки и земледелия.

Партии "KPV LV" НКП планирует выделить должности министра экономики и министра сообщения, "Новому "Единству" - министров юстиции и обороны.