13 октября в Тарту прошло модное мероприятие "Moekuulutaja" ("Вестник моды"), в этот раз взявшее вдохновение из стран Азии. Зрителям были продемонстрированы самые свежие мужские, женские и даже детские тренды этой осени.
Посетителям мероприятия представилась уникальная возможность увидеть пять скульптуральных нарядов, созданных в качестве совместного проекта магистрантами отделений моды Эстонской академии художеств и Гонконгского политехнического университета. Половина экспериментальной коллекции, которая была создана в январе в одном из известных городов Азии из 1600 бамбуковых вееров, впервые предстала перед эстонским зрителем в рамках невероятно эффектного показа мод "Moekuulutaja".
По выбору стилистов специального показа (Кати Адриковой и Марилийс Нийне) на сцене также будут продемонстрированы созданные "Adrikorn Artefacts" объемные формы из вдохновленной кимоно коллекции "Hello ODD".
Также этим модным вечером можно было насладиться творчеством мега-звездного дуэта "Uudo & Sissi".
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