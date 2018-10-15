На повышение энергоэффективности здания театра ''Дайлес'' потратят 1,7 млн евро

"В соответствии с решением Управления национального культурного наследия, во дворе театра следует сохранить большие плиты. Полностью плиты можно будет заменить только после завершения проекта энергоэффективности здания. В свою очередь временные решения - это дорого и малоэффективно. Укладка двора брусчаткой обошлась бы более чем в 115 тысяч евро, а через два года покрытие пришлось бы заменить на плиты. Это все равно что закапывать деньги в землю", - говорит Нейманис.