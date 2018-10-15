На повышение энергоэффективности здания театра ''Дайлес'' потратят 1,7 млн евро

В настоящее время ведется проектирование повышения энергоэффективности здания театра "Дайлес", а строительные работы запланировано начать в конце 2019 года, сообщил председатель правления ГАО "Валстс некустамие ипашуми" (ВНИ) Роналд Нейманис.
ВНИ для реализации данного проекта привлекло финансирование структурных фондов ЕС. Общий бюджет проекта составляет 1,714 миллиона евро. В рамках проекта будут утеплены внешние стены, заменены внешние двери, окна, ворота, крыша, перестроена система отопления, а также усовершенствовано освещение как на сцене, так и по всему зданию в целом.
По словам Нейманиса, привлеченные на проект 1,7 млн евро предусмотрены только для улучшения энергоэффективности здания. В бюджете государства свободных средств нет, поэтому следует искать лучшее решение для благоустройства прилегающей территории.
"В соответствии с решением Управления национального культурного наследия, во дворе театра следует сохранить большие плиты. Полностью плиты можно будет заменить только после завершения проекта энергоэффективности здания. В свою очередь временные решения - это дорого и малоэффективно. Укладка двора брусчаткой обошлась бы более чем в 115 тысяч евро, а через два года покрытие пришлось бы заменить на плиты. Это все равно что закапывать деньги в землю", - говорит Нейманис.
Поэтому этот вариант использован не будет. ВНИ надеется, что вопрос благоустройства всей прилегающей к театру территории, в том числе территории и сквера, находящихся в собственности Рижской думы, можно решить комплексно, в сотрудничестве с самоуправлением.