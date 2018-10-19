Многие следят за кёрлингом именно из-за Сидоровой, которая сводит с ума мужскую половину телезрителей. Для тех же, кому мало соревнований, Анна ведёт яркий Instagram, публикуя там фотографии разной степени откровенности.

Интересно, что карьера девушки могла сложиться совсем по-другому. Анна с шести лет занималась фигурным катанием, мечтала о медалях и победах, но затем получила серьёзную травму, которая поставила крест на карьере фигуристки.

Восстановившись после травмы, девушка начала пробовать себя в других видах спорта. Идея попробовать кёрлинг принадлежит маме спортсменки. Анна согласилась, но сегодня признаётся, что первая тренировка привела её в ужас — щётки, камни, непонятные позы, всё это скорее отталкивало, нежели привлекало. Любопытство всё-таки взяло вверх и уже во время второй тренировки Сидорова прониклась к этому своеобразному виду спорта.

Сама девушка признаётся, что сегодня абсолютно не жалеет о том, что кёрлинг занял место фигурного катания. По словам спортсменки, кёрлинг более напряжённый вид спорта, чем фигурное катание, где можно расслабиться, "откатав" программу за несколько минут. Кёрлингистам же, напротив, приходится выдерживать напряжение в течение полноценного матча, который длится более двух часов.