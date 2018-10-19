Кёрлинг, как правило, не вызывает особых эмоций у любителей спорта. Мало кто воспринимает этот вид спорта всерьёз и уж точно с трудом можно найти преданных зрителей того, как спортсмены щётками натирают лёд, чтобы камни лучше скользили. Но это лишь на первый взгляд. Во-первых, популярность этого вида спорта растёт, во-вторых — это происходит в том числе из-за того, что там можно встретить очень привлекательных девушек. Одной из них является Анна Сидорова — символ российского кёрлинга последнего десятилетия и одна из самых красивых девушек в российском спорте.
Многие следят за кёрлингом именно из-за Сидоровой, которая сводит с ума мужскую половину телезрителей. Для тех же, кому мало соревнований, Анна ведёт яркий Instagram, публикуя там фотографии разной степени откровенности.
✋🏼Раздвигая границы невозможного.🤚🏼 ⠀ Не нужно ждать вдохновения, чтобы приступить к делу. Действие всегда порождает вдохновение. Вдохновение редко порождает действие. 🙌🏼 ⠀ #esquire #esquiremagazine #magazine #shooting #model #modeling #calvinklein #photo #фото #фотография #съемка #модель #журнал #fashion
Интересно, что карьера девушки могла сложиться совсем по-другому. Анна с шести лет занималась фигурным катанием, мечтала о медалях и победах, но затем получила серьёзную травму, которая поставила крест на карьере фигуристки.
Трудно поверить,но это фото сделано больше 14 лет назад 😱😱😱. А на сегодняшний момент я уже 11лет в кёрлинге. Да уж,кто бы мог подумать,что так всё обернётся..💁🏻 It's hard to believe this photo was made more than 14years ago. 😱😱😱And this is the 11th year I've been curling..who would have thought..💁🏻 #annasidorova #аннасидорова #такиевотпироги #керлинг #curling #whowouldhavethought #ктобымогподумать
Восстановившись после травмы, девушка начала пробовать себя в других видах спорта. Идея попробовать кёрлинг принадлежит маме спортсменки. Анна согласилась, но сегодня признаётся, что первая тренировка привела её в ужас — щётки, камни, непонятные позы, всё это скорее отталкивало, нежели привлекало. Любопытство всё-таки взяло вверх и уже во время второй тренировки Сидорова прониклась к этому своеобразному виду спорта.
Сама девушка признаётся, что сегодня абсолютно не жалеет о том, что кёрлинг занял место фигурного катания. По словам спортсменки, кёрлинг более напряжённый вид спорта, чем фигурное катание, где можно расслабиться, "откатав" программу за несколько минут. Кёрлингистам же, напротив, приходится выдерживать напряжение в течение полноценного матча, который длится более двух часов.
Если бы в керлинге экипировку выдавал Nike 🤪 If Nike was giving us the curling outfit 🤪 @nike @nikewomen @nikesportswear #nike #outfit #curling #stone #sport #sportswear #найк #керлинг #форма #экипировка #спортивнаяодежда #спорт #nikewomen #nikesportswear #камень #⌚️ #🥌#apple #applewatch
В 2009 году Сидорова возглавила вторую российскую сборную, но успех не заставил себя долго ждать и через год Сидорова с командой отправились на свои первые Олимпийские игры в Канаду. Позже начались победы, о которых девушка мечтала с детства - бронзовые и серебряные медали на чемпионатах мира, золотые на Универсиадах и чемпионатах Европы, победы на чемпионатах России.
В 2018 году команда под управлением Сидоровой должна была отправиться на Олимпийские Игры в Пхенчхане без отбора, но при одном условии — достойное выступление на предолимпийском чемпионате Европы. Всем казалось, что это формальность, но случилось непредвиденное и капитан команды дрогнула, а сборная заняла пятое место. Было принято решение отправить на ОИ-2018 команду под управлением Виктории Моисеевой. Таким образом Олимпиада прошла без символа российского кёрлинга последнего десятилетия.
Много раз поступали предложения играть в керлинг в купальниках для популяризации нашего спорта.🔫 Похоже, всем все равно,что мы будем мёрзнуть!❄️🌨😖😡 Maaany times people asked us to play curling in swim suits for making our sport more popular. 🔫Nobody cares we gonna freeze out there. 🌨❄️😖😡 #curling #teamSidorova #annasidorova #аннасидорова #керлинг #жизньспортсмена #sportlife #swimsuits #perfectsportoutfit
Провал перед ОИ-2018, похоже, зарядил Анну Сидорову ещё сильнее и она не собирается завязывать с кёрлингом. Почти всё время она проводит на льду, толкая камни. "Успокоюсь только тогда, когда у меня будет олимпийская медаль и желательно золотого отлива", - заявила кёрлингистка. Остаётся пожелать ей удачи, а всем тем, кто скептически относился к кёрлингу и отпускал шуточки вроде "у кёрлингисток дома всегда чисто", изменить своё мнение. Анна Сидорова — это как минимум одна причина, почему кёрлинг — это здорово!
Кто сегодня смотрел передачу "Звёзды сошлись", тот знает, что я не считаю зазорным делать фото в купальнике. Мы ведь все бываем на пляже и меня вполне можно увидеть загорающей на берегу какого-нибудь водоема. Во всём должна быть мера, в откровенности фото, выложенного на всеобщее обозрение в том числе. Откровенно и красиво - не всегда одно и то же. Согласны со мной? #прямойэфир #тв #телевидение #девушка #фото #фотография #купальник #спорт #фигура #аннасидорова #плоскийживот #пресс #наспорте #звездысошлись #передача #tv #program #girl #sportgirl #curling #swimsuit #photo #pic #shot #figure
Улетала из дома, на улице было +25. ☀️Здесь в Китайском Сучжоу +30🔥. Сегодня прочитала в новостях, что в Москве к 17ому числу (как раз в день нашего возвращения), температура опустится до 0 градусов.😰 Вернёмся уже, похоже, в осень. 🍂🍁 А пока буду греться яркой фоткой в @falconeriofficial ⚫️🔴 #осень #лето #жара #холод #summer #autumn #falconeri #red #красный #цвет #color #colour #black #черный #мода #стиль #style #fashion #weather #погода #поло #polo #portraitphotography #beautiful #beautifulgirl #портрет #профиль #shotoniphone
Часто бывает,что образ создаёт настроение. Или настроение рождает образ.. Моё настроение: романтическая нежность, а образ: парящее льняное платье @falconeriofficial 💓 #falconeriofficial #dress #nature #romantic #sky #sunset #pool #cliff #платье #девушка #обрыв #природа #красота #романтика #любовь #shotoniphone
А что, если прямо сейчас и на крышу и любоваться красотами города?! Я вот совсем не боюсь высоты, наоборот, меня охватывает ощущение невероятного спокойствия и безмятежности..🔮 Поделитесь со мной такими местами,пожалуйста; местами Москвы, Питера, да любого города любой страны!!!🙏🏼 Быть может, уже этим летом я отправлюсь именно туда в поисках душевного вдохновения..💫☺️ Не устану восхищаться работой всей команды @esquire, восхитительная фотосессия у нас была❤️ #фотосессия #крыша #крышамира #вдохновение #виды #москва #девушка #модель #фото #фотосессия #журнал #съемка
Чемпионат Европы 2017 начинается уже завтра! Ждём вашей поддержки! European Curling Championship starts tomorrow! Will need your support! #команда #россия #впередроссия #болейзанаших #керлинг #чемпионат #чемпионатевропы #ecc #europeanchampionship #curling #teamrussia #teamsidorova #gogogo
«КРЕАТИВНОСТЬ, ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДЕЛУ может проявляться не только, скажем, в искусстве, но и в кёрлинге и волейболе. Вместе с adidas @adidasrussia мы побеседовали об этом с четырьмя молодыми и успешными героинями, занимающимися самыми разными вещами..» ...продолжение на сайте wonderzine.com - спецпроект в разделе «жизнь» 😉 @wonderzine_mag.. #адидас #ясоздаюсебя #adidas #wonderzine #креативность #creativity #керлинг #искусство #волейбол #curling
Честно говоря, я даже не заметила как из холодной зимы и тёплых курток мы все перешли к футболкам и легким кофточкам! Но я этому очень рад🤓🤓🤓 Видимо, из-за того, что вся моя жизнь связана со спортом на льду, для меня лето и тёплая погода, особенно дОроги..☺️☺️☺️ @falconeriofficial #falconeri #falconeriofficial #кашемир #лето #одежда #бренд #cashmere #⌚️
Вы уже успели осознать, что завтра начинается последний месяц лета?! Я, конечно, представитель зимнего вида спорта, но лето люблю больше! 🤪 #лето #спорт #отдых #месяц #июль#август #конецлета #фрукты #завтрак #каникулы #бали #vacation #tour #bali #indonesia #summer #august #july
У меня это фото ассоциируется с рекламным постером почему-то..🤔 Такой вот образ сильной и независимой. 👠 Неожиданный микс девушки на крыше Москвы с канатом в руках. 🙈 Как вам сочетание?😉 П.С. Всё та же обожаемая мною съемка для @esquireru 😍 #девушка #модель #съемка #журнал #крыша #шорты #свитер #versace #esquire #model #roof #girl #shooting #magazine #фото #photography
Вы когда-нибудь были на шоколадной фабрике?🍫😏 Так,чтобы прям увидеть своими глазами как выглядят какао-бобы🥜, попробовать их еще зернышками, потом в 90% шоколаде, в 79% и в 65% с ягодами годжи? А натуральную шоколадно-ореховую пасту типа Nutella, только ещё вкуснее? А самый настоящий горячий шоколад, который при тебе приготовлен на основе свежесделанного миндального молока?! 🤤🤤🤤 Я да!🤪 #шоколад #шоколаднаяфабрика #ням #бали #остров #отдых #нутелла #nutella #chocolate #chocolatefactory #yammy #bali #island
С Новым 27-мым годом меня!🎊 Хочу сказать огромное спасибо тем, кто был со мной весь этот год, кто делил со мной все радости и все горести! Я счастлива, что у меня есть такие люди, как ВЫ! Спасибо за все-все добрые слова, поддержку и любовь! Вы - моя сила! Люблю ВАС! 🖤🖤🖤 #деньрождения #праздник #новыйгод #сила #поддержка #моилюди #спасибо #люблю #birthday #birthdaygirl #girl #fashion #model #magazine #shooting #photo #фото #модель #девушка #журнал #съемка #любовь #love #thanks #mypeople #support #strength #🖤
Всем понедельник! 😝 Ну что, я только вернулась из португальского Лиссабона и у меня стоооолько фото и видео!!!🙈🙈🙈 А ещё больше впечатлений и эмоций!!! 😍😍😍 Португалия - восхитительная страна со своими особенностями, но для меня основная - близость океана🌊, которая никого не сможет оставить равнодушным!💙 Это место - САМАЯ высокая смотровая площадка в городе «Amoreiras 360* point view» с обзором в 360 градусов. Можно составить бесконечно длинный список мест, которые видно с крыши торгового центра Amoreiras... Главный плюс этой площадки - довольно низкая ограда, так что на всю красоту можно смотреть без препятствий в виде сетки или решетки! ☝🏼👍🏼👍🏼👍🏼 Хотите узнать еще много интересного о Лиссабоне и посмотреть больше моих фото, м?☺️☺️☺️ #лиссабон #португалия #смотровая #смотроваяплощадка #центр #город #путешествие #красота #вид #достопримечательности #lisbon #portugal #travel #life #love #жизнь #lovemylife #beauty #sightseeing #view #perfect #center #citytour #tour #тур #фото #видео #фотография #amoreiras360view
Дружба с этой девочкой @allashishkina_rusallo4ka 🧜🏼♀️, любовь к спорту, к красоте и ➡️ к красивому спорту родила идею фото “а-ля начальная поза профессиональной синхронистки” на суше перед программой, а музой фото выступил мой крутой слитный купальник!😄 ⠀ @allashishkina_rusallo4ka Жду ответочку!😂🤣 ⠀ #stellamccartney #adidas #ясоздаюсебя #купальник #синхронноеплавание #вдохновение #мода #стиль #красота #модель #swimwear #adidasrussia
В Москве сегодня почти весь день идёт дождь, а у нас на сборе, как раз выходной.🤦🏻♀️ ⛈ Погулять не получилось - пришлось разбирать фотки с отдыха. Пусть хоть на них будет солнце!😤😝 Обычно такие фотографии вижу в журналах, ну а что, нужно же чем-то вдохновляться😆 #солнце #дождь #calzedonia #swimsuit #white #pool #бассейн #купальник #белый #девушка #фигура #модель #мода #спортивнаяфигура #modeling #shotoniphone #beauty #красота #sealife #girlsgang #calzedoniarussia