Литва намерена экспортировать в Японию собак и котов

Среди потенциальных товаров, которые могут экспортироваться, упоминаются пиццы, пирожки-кибины, в состав которых входят мясо птицы и сыр, сообщило министерство сельского хозяйства. Кроме того, вскоре должно завершиться согласование сертификатов экспорта собак и кошек, это откроет возможности для экспорта в Японию литовским владельцам питомников.