Литва намерена экспортировать в Японию собак и котов
15 октября 2018, 16:06
Литва намерена экспортировать в Японию пищевые полуфабрикаты, а также домашних питомцев. Заместители министров сельского хозяйства двух стран на минувшей неделе в Токио договорились о начале процедуры согласования сертификатов.
Среди потенциальных товаров, которые могут экспортироваться, упоминаются пиццы, пирожки-кибины, в состав которых входят мясо птицы и сыр, сообщило министерство сельского хозяйства. Кроме того, вскоре должно завершиться согласование сертификатов экспорта собак и кошек, это откроет возможности для экспорта в Японию литовским владельцам питомников.