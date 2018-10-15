Пн, 15.10.2018
Мы обязательно заедем в деревню Бобровка в Сибири, где находятся 50 домов, обитатели которых говорят между собой по-латышски. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Литва намерена экспортировать в Японию собак и котов

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Suns skatās pa automašīnas logu

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Литва намерена экспортировать в Японию пищевые полуфабрикаты, а также домашних питомцев. Заместители министров сельского хозяйства двух стран на минувшей неделе в Токио договорились о начале процедуры согласования сертификатов.  

Среди потенциальных товаров, которые могут экспортироваться, упоминаются пиццы, пирожки-кибины, в состав которых входят мясо птицы и сыр, сообщило министерство сельского хозяйства. Кроме того, вскоре должно завершиться согласование сертификатов экспорта собак и кошек, это откроет возможности для экспорта в Японию литовским владельцам питомников. 

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