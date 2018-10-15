Стюардесса вывалилась из самолета и пострадала

Инцидент произошел в понедельник, 15 октября, в международном аэропорту имени Чатрапати Шиваджиа в Мумбаи. 53-летняя бортпроводница Харша Лобо выпала из самолета, который стоял на взлетно-посадочной полосе и ожидал вылета в Нью-Дели.

«Одна из наших сотрудниц Харша Лобо выпала из лайнера Boeing-777 на асфальт, когда пыталась закрыть дверь», — сообщили представители авиакомпании. «Она травмировала ногу, и ее направили в больницу Nanavati для дальнейшего лечения», — добавили они.