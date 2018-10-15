Представляющие больницу юристы тоже обещают не оспаривать заключение, однако сомневаются, что ущерб должна компенсировать не знавшая об этой операции администрация больницы, а не медик. Сам медик утверждает, что сделал лишь кесарево сечение, а не стерилизацию.

У 42-летней Аушры Янкаускене, из-за церебрального паралича прикованной к инвалидному креслу, в 2004 году путем кесаревого сечения родился сын. Медики подтвердили, что именно тогда у А. Янкаускене были отделены и фаллопиевы трубы, потому что других хирургических операций ей не делали.

"Мы обратились в суд потому, что гинеколог Лаздийской больницы совершил неправомерные действия, то есть во время родов без моего (и моей жены) нотариально заверенного согласия умышленно причинил ущерб здоровью, то есть выполнил отделение яичников, сделав так, чтобы жена больше не могла родить", – сказал BNS муж А. Янкаускене Дарюс Янкаускас.

Он рассказал BNS, что о том, что больше не может иметь детей из-за хирургического вмешательства, узнал в 2016 году, когда после нескольких бесплодных попыток зачать ребенка они обратились в частное медицинское учреждение. Там медики и установили дефект труб.

39-летний мужчина, недавно получивший специальность учителя истории - тоже человек со специальными возможностями, однако утверждает, что может позаботиться о семье.

Супруги подозревают, что сделать такую операцию акушера-гинеколога, сейчас уже не работающего в Лаздийской больнице, убедили их близкие. Д. Янкаускас подтверждает, что слышал разговоры близких, что супругов с недугом нужно "привести в порядок", потому что "мы не знаем, что такое семья, и что мы если откроем фабрику детей, взвалим их на шею других".

Он говорит, что предать огласке свою историю они решили, будучи уверенными, что А. Янкаускене "не первая и не последняя пострадала от занимающихся самодеятельностью гинекологов".

Судмедэксперты констатировали, что установленные дефекты фаллопиевых труб были симметричными и одинаковыми – по мнению комиссии, это было "воздействие механического происхождения", которое нельзя объяснить врожденной патологией хотя бы потому, что женщина до этого родила ребенка. Медики констатировали, что других хирургических операций живота, кроме кесарева сечения и проведенной в 2016 году диагностической лапароскопии, у женщины не было.

"Установленные дефекты маточных труб технически было возможно выполнить в больнице Лаздияй во время проводившейся 26 января 2004 года операции кесарева сечения после рождения плода. Дефекты фаллопиевых труб (...) не могли быть выполнены иным способом гинекологического вмешательства, не связанным с разрезами стенки", – говорится в выводах судмедэкспертов, которыми располагает BNS.

Адвокат супругов Модестас Срюбас подтвердил BNS, что у больницы требуют 150 тыс. евро в качестве возмещения нематериального ущерба.

Адвокат Арунас Зяляцкис, представляющий Лаздийскую больницу, говорит, что сам медик, уже не работающий в больнице, несмотря на выводы судмедэкспертов, отрицает, что сделал упомянутую операцию.

Адвокат сказал BNS, что выводы не будут оспорены, однако не согласился, что за вред, вероятно причиненный медиком, должна нести ответственность администрация учреждения, ничего не знавшая о проведенной процедуре.