Пн, 15.10.2018
Ночные концерты - это не моя история, потому что важно же, чтобы голос был в своем лучшем состоянии, а 2.00 ночи это уже такой охрипший, севший голосок. Johnyboy, рэп исполнитель из Латвии

Возможно, во вторник будет побит рекорд тепла 1907 года

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Иллюстративное фото

ФОТО: Žygimantas Gedvila/15min.lt

Во вторник в Латвии сохранится солнечная погода, ожидается прохладное утро и рекорды тепла днем, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью и с утра местами сгустится туман. Облаков будет мало.

Ночью температура воздуха опустится до +3..+10 градусов, местами в восточной Латвии - до нуля градусов. Днем воздух прогреется до +15..+20 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

В Риге температура воздуха составит от +6..+9 градусов с утра до +18..+19 градусов днем.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологи и метеорологии, наивысшая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 16 октября, составляет +18,9 градусов. Установлен этот рекорд был в далеком 1907 году. 

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