Возможно, во вторник будет побит рекорд тепла 1907 года
15 октября 2018, 16:33
Во вторник в Латвии сохранится солнечная погода, ожидается прохладное утро и рекорды тепла днем, сообщает агентство ЛЕТА.
Ночью и с утра местами сгустится туман. Облаков будет мало.
Ночью температура воздуха опустится до +3..+10 градусов, местами в восточной Латвии - до нуля градусов. Днем воздух прогреется до +15..+20 градусов.
Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.
В Риге температура воздуха составит от +6..+9 градусов с утра до +18..+19 градусов днем.
Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологи и метеорологии, наивысшая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 16 октября, составляет +18,9 градусов. Установлен этот рекорд был в далеком 1907 году.