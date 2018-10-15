Возможно, во вторник будет побит рекорд тепла 1907 года

Ночью и с утра местами сгустится туман. Облаков будет мало.

Ночью температура воздуха опустится до +3..+10 градусов, местами в восточной Латвии - до нуля градусов. Днем воздух прогреется до +15..+20 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

В Риге температура воздуха составит от +6..+9 градусов с утра до +18..+19 градусов днем.