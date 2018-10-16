Может быть, спектакль "Наш класс" потому и стал одной из самых востребованных работ Театра Вахтангова о страшных страницах истории, что в нем нет ни пафоса обличений, ни однозначных ответов. Жизнь сложней и страшней лозунгов, в которых опускаются подробности.



В поступках героев есть какая-то обыкновенность зла которое творят не "картонные" или киношные злодеи, а люди настолько обыкновенные, что и зритель невольно спрашивает себя: а что бы я сделал в таких вот обстоятельствах?..



Пьеса Тадеуша Слободзяника основана на реальных событиях и судьбах. В оригинале она называлась «Одноклассники. История в XIV уроках» и рассказывает о реальных событиях в маленьком польском городке Едвабне.

Пьеса давно стала международным хитом, ставили ее десятки раз - в том числе в Лондоне, в Канаде, в Японии. Русская версия спектакля появилась в 2016 году и тоже стала большим потрясением для самого разного зрителя. Теперь - в том числе и для зрителя латвийского. Потому что

у каждого из нас есть личное отношение к трагедии Холокоста и устойчиво-незыблемое знание, кто в кровавом ужасе давно минувших дней были плачи, а кто - их жертвы.

Но "Наш класс" любой самый "правильный" и прочно усвоенный шаблон решительно ломает: в начале спектакля еще не очень-то и понятно, что дальше случится в жизни всех этих славных ребят. Хоть за веселой школьной кутерьмой уже и проглядывает неизбежность кровавой драмы...

В спектакле заняты актеры, не примелькавшиеся сериалам. Новые для нас имена, ведь большинство - недавние выпускники театрального училища им. Щукина и других театральных вузов. Но так убедительно, так по-настоящему проживают они жизни своих героев, что понимаешь: стоит запомнить эти имена.



...Поляк ты, или еврей, поначалу совсем и не важно. Детские мечты, школьные считалочки, приколы, драчки и любови... Доре (Дарья Щербакова) нравится Рысек (Юрий Поляк) - у него такие красивые глаза... Зоська (Полина Кузьминская) сохнет по Менахему (Владимир Шульнев), мечты.

На школьных грифельных досках - как в книге судеб - уже начертаны сроки жизни каждого из героев. И даты смерти многих жуть, как уже близки... Но старше другое: одни из одноклассников скоро станут убийцами других.



Всем, кто пройдет через это и уцелеет, им предстоит жить по-соседски, как будто ни в чем не бывало. Но они не будут прежними, ничего не забудут и не простят. Память только притупится, палачи и жертвы - при разных режимах и обстоятельствах - будут меняться местами. Никому из героев не стать счастливым... Прошлое в них ноет, как рана.



Жертвой собственной слабости, дикой жестокости или предательства становятся и палачи. Те, для кого словами молитвы начинался угар национального реванша.