Судьбы одноклассников из маленького польского городка прошиты насквозь самыми драматическими событиями ХХ века. В спектакле "Наш класс" молодые актеры Театра им. Вахтангова проживают их жизни без пафоса и разделения героев на жертв, палачей и героев.
Может быть, спектакль "Наш класс" потому и стал одной из самых востребованных работ Театра Вахтангова о страшных страницах истории, что в нем нет ни пафоса обличений, ни однозначных ответов. Жизнь сложней и страшней лозунгов, в которых опускаются подробности.
В поступках героев есть какая-то обыкновенность зла которое творят не "картонные" или киношные злодеи, а люди настолько обыкновенные, что и зритель невольно спрашивает себя: а что бы я сделал в таких вот обстоятельствах?..
Пьеса Тадеуша Слободзяника основана на реальных событиях и судьбах. В оригинале она называлась «Одноклассники. История в XIV уроках» и рассказывает о реальных событиях в маленьком польском городке Едвабне.
Пьеса давно стала международным хитом, ставили ее десятки раз - в том числе в Лондоне, в Канаде, в Японии. Русская версия спектакля появилась в 2016 году и тоже стала большим потрясением для самого разного зрителя. Теперь - в том числе и для зрителя латвийского. Потому что
у каждого из нас есть личное отношение к трагедии Холокоста и устойчиво-незыблемое знание, кто в кровавом ужасе давно минувших дней были плачи, а кто - их жертвы.
Но "Наш класс" любой самый "правильный" и прочно усвоенный шаблон решительно ломает: в начале спектакля еще не очень-то и понятно, что дальше случится в жизни всех этих славных ребят. Хоть за веселой школьной кутерьмой уже и проглядывает неизбежность кровавой драмы...
В спектакле заняты актеры, не примелькавшиеся сериалам. Новые для нас имена, ведь большинство - недавние выпускники театрального училища им. Щукина и других театральных вузов. Но так убедительно, так по-настоящему проживают они жизни своих героев, что понимаешь: стоит запомнить эти имена.
...Поляк ты, или еврей, поначалу совсем и не важно. Детские мечты, школьные считалочки, приколы, драчки и любови... Доре (Дарья Щербакова) нравится Рысек (Юрий Поляк) - у него такие красивые глаза... Зоська (Полина Кузьминская) сохнет по Менахему (Владимир Шульнев), мечты.
На школьных грифельных досках - как в книге судеб - уже начертаны сроки жизни каждого из героев. И даты смерти многих жуть, как уже близки... Но старше другое: одни из одноклассников скоро станут убийцами других.
Всем, кто пройдет через это и уцелеет, им предстоит жить по-соседски, как будто ни в чем не бывало. Но они не будут прежними, ничего не забудут и не простят. Память только притупится, палачи и жертвы - при разных режимах и обстоятельствах - будут меняться местами. Никому из героев не стать счастливым... Прошлое в них ноет, как рана.
Жертвой собственной слабости, дикой жестокости или предательства становятся и палачи. Те, для кого словами молитвы начинался угар национального реванша.
Невозможно и палачам жить, будто бы ничего не случилось... Разве что повторять: "Я-то что мог тогда сделать?!.." Да ведь и Бог - не шельма... Судьба им жестко мстит: теряют любимых детей, становятся лишними в жизни...
Счастлив разве что одноклассник Абрам (Максим Севриновский) - накануне потрясших Польшу перемен он уедет учиться в Америку и там станет раввином. И к концу жизни сможет похвастать многочисленным потомством.
Остальным здесь, в Едвабне, выпало стать участниками жуткой и кровавой драмы, насилия, мести.
Название их родного городка станет потом синонимом зверства и ужаса, и много позже, в начале ХХ1 века будет описано в документальной прозе.
...Смерть Пилсудского, начало войны и навязанная полякам советская власть, тайные пока еще предательства... И страшная резня, уже при немцах совершенная руками мирно уживавшихся соседей: после нее в городке не останется ни одного еврея. И Дору с малышом, изнасиловав, сожгут в овине...
Другого одноклассника - Якуба Каца (Эльдар Трамов) - до смерти забьют на рыночной площади его недавние товарищи по школьной парте. Живыми из всех евреев городка останутся только Менахем да Рахелька (Ксения Кубасова), спасенная влюбленным в нее Владеком (Павел Попов). Увы, но и они больше не будут счастливы.
"Наш класс" поставила режиссер Наталья Ковалева - в прошлой жизни она актриса любимовской Таганки, и давно уже педагог с очень серьезным стажем и опытом, в том числе международным.
Молодые актеры под руководством Натальи Ковалевой начинали работать над пьесой еще будучи студийцами (Первая студия Театра им. Вахтангова), а теперь все они уже в штате труппы.
Латвия стала первой "заграницей", где вахтанговцы показали "Наш класс". Ни Литва, ни Эстония этой театральной работы не видели. Память второй мировой войны - больная для нашего общества тема.
Зрителю спектакля приходится пройти сквозь переживание трудное, эмоционально тяжелое, но залы полны народу. Все-таки далеко не всегда зритель в театре выбирает "развлекуху".
Спектакль к нам привез фестиваль "Золотая маска" в Латвии", в Риге был аншлаг и попасть на "Наш класс" в Новом зале Оперы оказалось невозможно. Потому русский TVNET вместе со студентами Латвийской академии культуры и отправился на фестивальный показ в Вентспилсе.
И оно того стоило!..