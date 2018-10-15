В понедельник утром адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов обжаловал решение суда о его помещении под стражу по делу о хулиганстве. Ближе к обеду адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Олег Попов также обжаловал решение суда избрать взятие под стражу в качестве меры пресечения. Мосгорсуд вынесет решение по обеим апелляциям 19 октября.
По словам адвоката Кокорина такое решение было принято потому, что его подзащитный не принимал противоправных действий во время событий, произошедших на 2-й Брестской улице, напротив, он пытался разнять конфликтующие стороны и остановить конфликт.
Адвокат нападающего "Зенита" утверждает, что конфликт между Кокориным и Денисом Паком возник спонтанно на бытовой почве в результате словесной перепалки и не может быть квалифицирован согласно ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), а может квалифицироваться в соответствии со ст. 116 УК РФ ("Побои").
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов также просит следствие прекратить уголовное дело о хулиганстве. "В настоящее время следователю заявлено обоснованное ходатайство о прекращении в отношении моего подзащитного уголовного преследования в связи с его явной непричастностью к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ", – цитирует Бушманова Sports.ru
"В апелляционной жалобе я прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий, которые бы позволили ему продолжить профессиональную трудовую деятельность в "Краснодаре", а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре», – сказал Бушманов.
Адвокат Мамаева заявил, что футболиста с клубом связывает серьёзный контракт, который предусматривает штраф за пропуск тренировок, превышающий его годовую зарплату. К тому же у футболиста есть жена и двое детей, отметил Бушманов.
Как стало известно ранее, футбольный клуб "Краснодар" направил в Российский Футбольный Союз (РФС) просьбу о расторжении контракта с Мамаевым.
Накануне ситуацию прокомментировала и мать Александра и Кирилла Кокориных (который также находится в СИЗО) Светлана, которая дала интервью Андрею Малахову:
"Я стала самым несчастным человеком на свете. Мои ребята, они не подонки, которыми их пытаются выставить. Я понимаю, что там была провокация. Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас, но не надо закрывать от общества", – сказала Светлана Кокорина.
Напомним, что Павел Мамаев и Александр Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
Также следствие считает их причастными к двум эпизодам по статье "побои" (статья 116 УК РФ). По уголовному делу о хулиганстве футболистам грозит до семи лет колонии.