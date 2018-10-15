По словам адвоката Кокорина такое решение было принято потому, что его подзащитный не принимал противоправных действий во время событий, произошедших на 2-й Брестской улице, напротив, он пытался разнять конфликтующие стороны и остановить конфликт.

Адвокат нападающего "Зенита" утверждает, что конфликт между Кокориным и Денисом Паком возник спонтанно на бытовой почве в результате словесной перепалки и не может быть квалифицирован согласно ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), а может квалифицироваться в соответствии со ст. 116 УК РФ ("Побои").

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов также просит следствие прекратить уголовное дело о хулиганстве. "В настоящее время следователю заявлено обоснованное ходатайство о прекращении в отношении моего подзащитного уголовного преследования в связи с его явной непричастностью к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ", – цитирует Бушманова Sports.ru

"В апелляционной жалобе я прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий, которые бы позволили ему продолжить профессиональную трудовую деятельность в "Краснодаре", а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре», – сказал Бушманов.

Адвокат Мамаева заявил, что футболиста с клубом связывает серьёзный контракт, который предусматривает штраф за пропуск тренировок, превышающий его годовую зарплату. К тому же у футболиста есть жена и двое детей, отметил Бушманов.

Как стало известно ранее, футбольный клуб "Краснодар" направил в Российский Футбольный Союз (РФС) просьбу о расторжении контракта с Мамаевым.

Накануне ситуацию прокомментировала и мать Александра и Кирилла Кокориных (который также находится в СИЗО) Светлана, которая дала интервью Андрею Малахову:

"Я стала самым несчастным человеком на свете. Мои ребята, они не подонки, которыми их пытаются выставить. Я понимаю, что там была провокация. Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас, но не надо закрывать от общества", – сказала Светлана Кокорина.

Напомним, что Павел Мамаев и Александр Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).