В Кекавской волости задержан мертвецки пьяный водитель с 5,5 промилле и без прав

Полиция задержала подозреваемого. При проверке оказалось, что 35-летний мужчина за рулем Volvo мертвецки пьян - в его крови зафиксировано 5,5 промилле алкоголя. К тому же он был без водительских прав.

Он не был в состоянии прямо ехать по своей полосе, заезжал на встречную. Причем, все это происходило днем.