В Кекавской волости задержан мертвецки пьяный водитель с 5,5 промилле и без прав
15 октября 2018, 18:16
В воскресенье 14 октября Госполиция получила сигнал от очевидцев в Кекавской волости, которые заявили, что один из водителей, возможно, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Полиция задержала подозреваемого. При проверке оказалось, что 35-летний мужчина за рулем Volvo мертвецки пьян - в его крови зафиксировано 5,5 промилле алкоголя. К тому же он был без водительских прав.
Он не был в состоянии прямо ехать по своей полосе, заезжал на встречную. Причем, все это происходило днем.
Полиция благодарит всех очевидцев и неравнодушных людей, которые сообщили о пьяном водителе. И с сожалением констатирует, что людей, которые осознанно садятся пьяными за руль им приходится задерживать ежедневно.