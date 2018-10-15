В Карсаве задержан нелегальный торговец дизтопливом

На прошлой неделе полицейские, проверяя полученную информацию, провели несколько обысков и по подозрению в совершении правонарушений задержали мужчину 1966 г. рожд. Изъято около 1500 литров незаконно хранившегося дизтоплива и необходимое для этого оснащение.

По информации полиции, мужчина собирался незаконно продать горючее. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции в связи с незаконной продажей горючего. За это правонарушение ему грозит штраф в размере от 70 до 700 евро.