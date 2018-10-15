Севастова успешно преодолела первый раунд Кубка Кремля

Матч продолжался 2 часа и 7 минут. За это время Севастова сделала один эйс и пять брейков, допустив пять ошибок при подаче. Рыбарикова, в свою очередь, шесть раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок.

После сегодняшнего поединка счёт в личных встречах между соперницами стал равным - 1:1.Ранее соперницы встречались в 2012 году во время третьего раунда квалификации на US Open. Тогда словачка победила со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 2:6.

За победу над Рабыриковой и выход в следующий круг соревнований, Севастова заработала 55 рейтинговых очков.

В 1/8 финала Анастасия Севастова встретится с Юлией Путинцевей из Казахстана, которая занимает 48-е место в мировом рейтинге. Путинцева в первом круге победила Ирину Камелию-Бегу из Румынии - 6:2, 6:0.

Кубок Кремля проходит в зале в спорткомплексе "Олимпийский" на твердом покрытии и имеют категорию Premier. Под первым номером на московском турнире посеяна первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.