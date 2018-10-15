Правоохранительные органы не исключают, что захват заложницы в здании главного железнодорожного вокзала Кельна (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) был терактом. Об этом в понедельник, 15 октября, на специально созванной пресс-конференции заявила заместитель начальника кельнской полиции Мириам Браунс (Miriam Brauns).

По ее словам, расследование ведется в различных направлениях. Полиция восстановила хронологию событий.

Как развивались события?

Драма разыгралась в середине рабочего дня - когда на вокзале было особенно многолюдно. Мужчина вошел в расположенный на его территории ресторан быстрого питания McDonald's.

Там он бросил в посетителей "коктейль Молотова", в результате чего пострадала 14-летняя девочка. От зажигательной смеси вспыхнула ее одежда и ботинки. В результате реакции на дым включился установленный в заведении ороситель, предназначенный для пожаротушения.

Подросток получил ожоги и позднее был доставлен в больницу.

После этого преступник ворвался в расположенную неподалеку аптеку. Он захватил в заложницы женщину и укрылся в прилегающих к основному залу с медикаментами подсобных помещениях. По предварительной версии, нападающий имел при себе огнестрельное оружие. Сейчас полиция проверяет, не шла ли речь о муляже. Мужчина угрожал поджечь себя и заложницу.

К ее телу он прикрепил несколько газовых баллончиков, обычно используемых в кемпингах, а также ряд емкостей с зажигательной смесью.

В районе 16.00 мск прибывший на место по вызову отряд полицейского спецназа принял решение штурмовать помещение ввиду серьезности угрозы. Внутрь были брошены две светошумовые гранаты, которые сдетонировали и отвлекли внимание преступника. После этого сотрудники спецназа проникли в аптеку. Через несколько минут операция была завершена. Мужчина получил крайне тяжелые ранения, однако бригаде медиков удалось его реанимировать, после чего он был доставлен в больницу, где ему была проведена экстренная операция. Заложница отделалась легкими травмами.

Личность преступника и мотивы

В настоящий момент полиция устанавливает личность преступника и его мотивы.

После завершения операции правоохранители нашли в подсобных помещениях вид на жительство, выданный властями города Кельна на 55-летнего гражданина Сирии. В настоящий момент следователи определяют национальность атаковавшего, а также то, мог ли документ принадлежать ему. Известно, что лицо, на которое был выдан вид на жительство, с 2016 года уже несколько раз попадало в поле зрения полиции - по подозрению в краже и угрозах насилия.

В ходе нападения преступник выкрикивал угрозы на арабском. Как местные СМИ узнали от источника в правоохранительных органах, около 14.00 мужчина позвонил в полицию, назвался сторонником террористической организации "Исламское государство" и озвучил угрозу поджечь заложницу.

Во время нападения он также, по свидетельству очевидцев, утверждал, что принадлежит к ИГ. Официально исламистская группировка эту информацию пока не подтвердила.

Движение поездов возобновлено

На время спецоперации все находившиеся на главном вокзале были эвакуированы, полиция через громкоговорители призывала прохожих не приближаться к зданию.

Часть перронов была закрыта для входа. Полиция также перекрыла прилегающую к вокзалу территорию со стороны площади Бреслауерплац.